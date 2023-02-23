23.02.2023
Молодые полицейские Челябинской области рассказали о своем выборе
23.02.2023
Досрочно прекращены полномочия депутата ЗСО Челябинской области
22.02.2023
На трассе Челябинск - Екатеринбург ограничат движение 24 февраля
22.02.2023
Железнодорожники определили лучших в хоккее в валенках и лапте
22.02.2023
На предприятии «Карабашмедь» внедрили трёхмерное моделирование
22.02.2023
В челябинском сквере «Молодежный» обустроят площадку для прогулок четвероногих
Молодые полицейские Челябинской области рассказали о своем выборе
01.12.2022
Два полицейских из Челябинска отстранены от службы
13.12.2018
В Сосновском районе на трассе едва не замерзла женщина с двумя детьми
25.09.2017
В Челябинской области полицейские вытащили мужчину из загоревшегося дома
МЧС опровергает сообщение об объявлении воздушной тревоги
22.02.2023
Путин предложил создать госфонд помощи погибшим участникам СВО и ветеранам
21.02.2023
Тысячу челябинцев собрала «Уральская мозаика» в Курчатовском районе
21.02.2023
Завод ММК в Турции возобновляет производство после вызванного землетрясением перерыва
20.02.2023
«Начальник разведки» оставил свой «след» на Урале
20.02.2023