Молодые полицейские Челябинской области рассказали о своем выборе

Слушатели Центра профессиональной подготовки ГУ МВД Челябинской области рассказали о том, почему решили стать полицейскими.

Молодые стражи порядка ответили на четыре вопроса о своей профессии, рассказали, почему они выбрали именно ее и кто для них является настоящим героем и защитником Родины.

«Мужество, честь, доблесть, отвага, готовность пожертвовать своей жизнью – эти качества, присущие настоящему защитнику Отечества, патриоту, встающему на стражу закона и правопорядка, мирной жизни и интересов граждан, воспитываются в каждом сотруднике органов внутренних дел» - вот каким должен быть настоящий полицейский.