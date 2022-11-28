Челябинский монастырь получил в дар икону, писанную на Святой Горе Афон

Челябинский Одигитриевский женский монастырь получил в дар писанную на Святой Горе Афон икону святителя Василия Великого. Святыню привез на Южный Урал из афонского монастыря Хиландар (Греция) монах Иоанн (Маркович).

«Челябинские старожилы мне рассказали, что до революции в Одигитриевском монастыре была икона святителя Василия, но после разрушения монастыря икона не сохранилась», – рассказал монах Иоанн. В монастыре, где он подвизается, особо почитают этого вселенского учителя.

Как сообщили в челябинской епархии, Хиландар – один из древнейших афонских монастырей. На принадлежащих ему землях некогда располагался монастырь святителя Василия Великого, ныне уже не действующий. Внешне он напоминал крепость, которая с трех сторон омывается морем. По благословению духовных наставников братия Хиландара решила написать и передать в дар икону святого на Южный Урал.

«Для нашего монастыря икона святителя Василия – великая святыня, – говорят сестры общины. – К слову, правила, по которым жил дореволюционный Одигитриевский монастырь, основаны на подвижнических уставах, составленных святителем Василием Великим».

Сейчас икона размещена в Моисеевском приделе храма в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» Одигитриевского монастыря и доступна для поклонения.