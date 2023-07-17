В Челябинске началось строительство Одигитриевского собора в женском монастыре

В Челябинске завершили заливку фундаментной плиты Одигитриевского собора, о чем в воскресенье, 16 июля, на своей странице в ВКонтакте рассказал Одигитриевский женский монастырь.

С Божией помощью, под молитвенным покровом Пресвятой Богородицы, вчера залили фундаментную плиту толщиной 60 сантиметров. Работа длилась с семи утра до часу ночи, за это время залили 670 кубов бетона. Строители признались, что работа была сложная, плита большая, но милостью Божией удалось залить всю плиту одним разом без разрывов и соединений», - сообщает Одигитриевский монастырь.

Глава Ленинского района Александр Орел, также рассказавший о заливке фундаментной плиты будущего собора на своей странице в ВК, выразил радость по поводу того, что задуманная сестрами идея возведения на территории монастыря храма в честь иконы Божией Матери «Одигитрия» начинает воплощаться в жизнь.

«Храмы на Руси всегда строились всем миром. О проекте, ходе строительства, механизмах поддержки можно узнать на странице монастыря в ВК. Уверен, новый храм станет не только центром духовной жизни, но и украшением нашего района!» - отметил Александр Орел.