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Мошаров: Технопарка по рециклингу отходов в Кунашакском районе не будет

Технопарка по рециклингу отходов на территории Кунашакского района Челябинской области не будет.

О решении не воплощать данный проект в жизнь, сегодня, 19-го февраля, заявил заместитель главы региона Станислав Мошаров.

Он отметил, что ранее местные депутаты принимали положительное решение по изменению генплана, которое позволило бы изменить назначение земель и запустить реализацию проекта.

«Но решение это было очевидно поспешным. Во-первых, даже проекта никто не видел. Во-вторых, к таким темам нельзя подходить просто технически, они должны обсуждаться на областном уровне. Профильные министерства – промышленности, экологии – должны также участвовать в проработке и давать заключения о необходимости и целесообразности создания подобных объектов. Принимая во внимание, что инициаторы проекта не учли этого, а также то, что изменения не были согласованы с жителями, губернатор поручил разобраться в вопросе», - отметил Станислав Мошаров.

По поручению Алексея Текслера был проведен ряд встреч, консультаций, и по их итогам депутаты отменили свое решение по внесению изменений в генплан. Соответственно, изменить назначение земель и разместить на них такой объект по-прежнему нельзя.