12.06.2023
В Магнитогорске загорелся частично расселенный дом, жителям предложено временное жилье
12.06.2023
Под Миассом установили и освятили Поклонный крест
10.06.2023
В Сосновском районе водитель «БМВ» насмерть сбил велосипедиста
10.06.2023
Анонсы событий и мероприятий на выходные (18+)
10.06.2023
Каждую субботу в Одигитриевском монастыре Челябинска совершается молебен о болящих
09.06.2023
В Челябинске до конца июня закроют движение по улице Островского
Мужской хор челябинского собора ко Дню России подготовил подарок для южноуральцев
04.06.2023
В Челябинске совершили молебен о Победе
03.06.2023
Великую святыню встретят в субботу в Челябинске, в воскресенье – в Троицке
25.05.2023
Сегодня у православных большой праздник – Вознесение Господне
10.04.2023
В понедельник у православных началась Страстная седмица
В Челябинскую область поступила порция северного воздуха
11.06.2023
На мысе озера Тургояк открыли стелу «Альбатрос»
10.06.2023
Текслер: В связке науки, бизнеса и власти мы ускорим технологическое развитие нашей страны
09.06.2023
Исторический музей Южного Урала показал «Силу в правде» Совету Федерации
09.06.2023
В Челябинске стартовал Всероссийский форум по импортозамещению
08.06.2023