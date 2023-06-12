Мужской хор челябинского собора ко Дню России подготовил подарок для южноуральцев

Архиерейский мужской хор Свято-Симеоновского кафедрального собора Челябинска по благословению митрополита Челябинского и Миасского Алексия подготовил пожарок жителей Челябинской области – в стенах храма певчие исполнили гимн России и смонтировали на песню клип. На запись видеоклипа из Москвы прилетел солист Большого театра Александр Краснов.

Как сообщили в Челябинской епархии, идея необычного подарка принадлежит регенту – 23-летнему Петру Кузницыну. Руководителю церковного хора предстояла непростая задача: спеть так, чтобы гимн в исполнении мужского хора звучал не хуже, чем в оригинале. Репетиции заняли более месяца.

«Петь гимн без музыкального сопровождения – довольно сложная задача. Но в этом деле нам очень помог собор и его благодатная акустика. Надеемся, что все задуманное получилось, и строки торжественной песни проникнут в душу к каждому услышавшему», – поделился регент мужского хора Петр Кузницын.

По приглашению челябинцев на запись видеоклипа с исполнением гимна России прилетел солист Большого театра Москвы Александр Краснов. Обладатель благородного баритона еще совсем недавно сам пел в Свято-Симеоновском соборе Челябинска. Поэтому певец не смог отказать друзьям и с радостью откликнулся на предложение исполнить сольную партию.

«В 2009 году меня пригласили петь в составе церковного хора кафедрального собора святого праведного Симеона Верхотурского в Челябинске. Я очень люблю церковную музыку и всегда с уважением относился к Православию. Промыслительно, что я исполняю роль Иоанна Крестителя из оперы «Саломея» на всех континентах. Скоро эта опера будет представлена на сцене Большого театра», – рассказал Александр Краснов.

Помимо пения на клиросе, все певчие совмещают свое желание служить Богу с работой в Камерном хоре им. В.В. Михальченко Челябинской филармонии и Челябинском академическом театре оперы и балета им. М.И. Глинки.

Некоторые из певчих мужского хора много лет отдали служению в храмах. К примеру, хормейстер камерного хора им. Михальченко Радмил Шариев пел в архиерейском мужском хоре Казани. Александр Галичин и Иван Морозов поют в храмах Челябинска больше 18 лет: Александр – хормейстер, а Иван – солист театра Оперы и балета им. М.И. Глинки. Иван Мочалкин с детства пел на клиросе в храме своего дедушки протоирея Сергия Гулько, настоятеля Петропавловского храма в Коркино, духовника Челябинской епархии.