На 23 августа почти четыре тысячи южноуральцев борются с ковидом

В Челябинской области по состоянию на 23 августа 2022 года проходят лечение от коронавирусной инфекции три тысячи 904 человека, что больше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне - три тысячи 805 человек).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, ифицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому под присмотром врачей. Госпитализированные пациенты с ковидом размещены в инфекционных отделениях в изолированных боксах, где получают необходимое лечение.

За прошедшие сутки зарегистрирован 373 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, что на 0,8% больше показателя предыдущего дня (накануне был зарегистрирован рост 10,7%). Среди заболевших 13 школьников.

Справились с болезнью 273 человека за сутки. Накануне умер один пациент с коронавирусом (днем ранее ни одного случая смерти не зарегистрировано).

Всего за весь период пандемии заболели коронавирусной инфекцией 344 тысячи 498 человек, вылечились 331 тысяча 424 жителя.

С начала пандемии ковид оборвал жизни девяти тысяч 128 южноуральцев. Из них семь тысяч 849 жителей скончались непосредственно от ковидной пневмонии, одна тысяча 279 человек - от иных заболеваний, а ковид поспособствовал преждевременному уходу.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.

Операторы call-центра продолжают отвечать на звонки южноуральцев по ковиду в круглосуточном режиме. Круглосуточная горячая линия по вопросам граждан – 8-800-201-41-88, для предпринимателей – 8-800-350-24-74. Телефон горячей линии службы психологической помощи - 8-351-269-77-77.