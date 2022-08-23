23.08.2022
Госдума готовит заявление в адрес ООН по поводу обстрела Украиной Запорожской АЭС
23.08.2022
В Челябинской области пройдет горный марафон «Забег за облака»
23.08.2022
Заведующая детского сада Челябинска присвоила новогодние премии
23.08.2022
На 23 августа почти четыре тысячи южноуральцев борются с ковидом
23.08.2022
Центральный район Челябинска обработают против клещей
23.08.2022
На улице Трашутина в Чурилово появятся «карманный» сквер и новый участок дороги
На 23 августа почти четыре тысячи южноуральцев борются с ковидом
22.08.2022
В Челябинской области в разы выросли темпы роста суточного числа заболевших ковидом
20.08.2022
За сутки заболел ковидом 321 южноуралец, выздоровел 81, умерло двое
18.08.2022
В Челябинской области растет число заболевших ковидом школьников
17.08.2022
За сутки заболело ковидом 311 южноуральцев, выздоровело 280, умер один
Наступившая неделя в Челябинской области будет жаркой
22.08.2022
В Челябинской области назвали проблемные с точки зрения комфорта и безопасности школьников территории
19.08.2022
В Челябинске открылась главная агровыставка региона
18.08.2022
В Челябинской области очень много желающих попасть в именные батальоны для участия в спецоперации
18.08.2022
Текслер едет в села, которые год назад посещал с президентом и куда обещал вернуться
18.08.2022