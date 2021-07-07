На Аркаиме восстановили после пожара одно из главных жилищ каменного века

В заповеднике «Аркаим» (Челябинская область) восстановили после пожара 2019 года большой двойной дом музейного комплекса «Жилища каменного века» - самую вместительную его часть.

Об этом радостном событии сообщает сегодня, седьмого июля, группа «Аркаим» в ВКонтакте.

Восстановление знакового объекта велось под руководством заместителя директора заповедника Александра Кисленко. В настоящее время реконструкторы заполняют помещения большого двойного дома предметами быта древних коневодов, монтируют плетёные перегородки из ивы и тростника. Кроме того, завершаются роспись стен и установка внутренних конструкций. Таким образом, одно из главных жилищ каменного века снова готово принимать гостей.

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Сотрудники «Аркаима» отмечают, что ботайская археологическая культура, на основе изучения которой были реконструированы жилища каменного века, знаменита, прежде всего, тем, что с ней связывается один из первых (а по мнению отдельных специалистов, самый первый) случаев одомашнивания лошадей. Датируется эта культура XXXVI-XXXII веками до нашей эры, что на полтора тысячелетия старше датировок Аркаима и Синташты и почти на тысячу лет старше египетских пирамид.

Посетить жилища каменного века можно в составе отдельной экскурсии или в составе экскурсионных программ «Наследие Великой степи» и «Сотворение дома». Экскурсии отправляются по расписанию или по заявкам от администрации туристического лагеря Заповедника «Аркаим».