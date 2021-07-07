07.07.2021
Под Челябинском женщину оштрафовали за насилие над полицейскими
07.07.2021
В Челябинской области за сутки выявлено 240 новых случаев ковида
07.07.2021
В Челябинске бдительные пенсионерки вызвали к подруге спасателей
07.07.2021
Фотомарафон «Один день из жизни Троицка» пройдет с соблюдением антиковидных мер
07.07.2021
В правительстве Челябинской области открылась четвертая в этом году фотовыставка Исторического музея
07.07.2021
В Челябинске могут возбудить дело о сносе 14 деревьев
На Аркаиме восстановили после пожара одно из главных жилищ каменного века
26.06.2021
Ковид отменил проведение юбилейного этнофестиваля на Аркаиме
14.06.2021
Фестиваль «Пламя Аркаима» увидело более трех тысяч человек
10.06.2021
На Аркаиме пройдет первый колесничный пробег
08.06.2021
В воскресенье южноуральцев приглашают на «Пламя Аркаима»
Минздрав объяснил, почему скорая не повезла роженицу из Копейска в Челябинск
06.07.2021
Жители Брединского района просят губернатора вернуть им автобусный маршрут
06.07.2021
Поток жалоб Текслеру на плохое водоснабжение не иссякает
05.07.2021
Кто в Челябинской области сможет привиться вакциной «Спутник Лайт»
05.07.2021
На Солнце зарегистрирована крупнейшая вспышка
04.07.2021