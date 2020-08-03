На челябинской Кировке все еще восстаналивают плитку и сеют траву

На челябинской Кировке снова отложены сроки окончания работ по восстановлению плиточного покрытия.

Как сообщил сегодня, третьего августа, на аппаратном совещании в городской мэрии заместитель главы Челябинска по социальному развитию Сергей Авдеев, работы продлены на пять дней - их планируется завершить пятого августа.

Напомним, на предыдущих "аппаратках" назывались более ранние сроки. Говорилось, например, об окончании работ по восстановлению плитки на Кировке 20-го июля.

Эти работы - не единственное, что происходит сейчас на пешеходной части улицы Кирова. По словам Сергея Авдеева, к 15-му августа планируется установить деревянный настил с камнями времени. К этой дате конструкция должна быть полностью смонтирована.

"31 июля был произведен посев травы на клумбе возле настила", - рассказал чиновник.

Напомним, реконструкция Кировки - знакового места отдыха - проводится (наряду с ремонтом других объектов культурного наследия южноуральской столицы) в рамках подготовки к мероприятиям саммитов ШОС и БРИКС, которые должны были пройти в Челябинске в 2020-м году.

К таким объектам относится и детская школа искусств №7 по адресу: улица Кирова, 139-А. Как и планировалось, до конца июля здесь были завершены работы по ремонту кровли и фасада. Начинается монтаж архитектурно-художственной подсветки.

Глава Челябинска Наталья Котова поручила Сергею Авдееву предоставить ей актуальную информацию о ходе работ на всех объектах культурного наследия южноуральской столицы.