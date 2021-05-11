На фасадах домов в Южноуральске появились репродукции картин Дали, Климта, Пикассо

В Южноуральске (Челябинская область) граффитисты под руководством художника Тимура «Бразил» Абдуллаева завершили масштабный проект по росписи фасадов домов. На зданиях появились репродукции картин всемирно известных художников.

Стены под руководством Тимура Абдуллаева расписывали Максим Шахов, Женя Fuse, Дима Прозоровский и Атоне.

Художники воспроизвели на стенах домов картины Джека Веттриана «Поющий Дворецкий», Густава Климта «Поцелуй», Пабло Пикассо «Девочка на шаре», Леонардо да Винчи «Мона Лиза», Сальвадора Дали «Постоянство памяти» и Никаса Сафронова.

«Руководство города Южноуральска решило сделать открытую картинную галерею, чтобы знакомить людей с картинами известных художников, - сообщил агентству «Урал-пресс-информ» Тимур Абдуллаев. – В планах – сделать картины русских художников».

На разработку проекта при содействии администрации ушло полтора года. Куратором является заместитель главы Южноуральского городского округа по строительству и городскому хозяйству Сергей Клипа.

«Самая сложная работа оказалась картина Густава Климта, - сообщили в группе «Граффити в Челябинске и дизайн мастерская». - Очень много небрежных деталей, которые непроизвольно хотелось исправить. Но самой обсуждаемой оказалась картина Сальвадора Дали. Очень много вопросов вызвал именно сюжет. По ходу работы мы решили сделать дополнительный фасад. И администрация выбрала картину Никаса Сафронова. Согласовав с его директором, мы приступили к росписи».

Все картины выполнены в единой технике. В работе художники использовали аэрозольные и фасадные краски, краскопульты. На весь проект у них ушло 400 литров фасадной краски и несколько сотен баллончиков.

Когда художники заканчивали проект, Тимур «Бразил» сделал арт-подарок. Он нарисовал на старой водонапорной станции небольшой рисунок.

Спонсорами проекта стали местные коммерческие организации.