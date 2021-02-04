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На федеральных трассах в Челябинской области появятся инновационные надземные переходы

На федеральных трассах в Челябинской области на месте стандартных наземных пешеходных переходов будут возведены еще три новые модульные надземные конструкции.

Один переход появится на 19-м км автомобильной дороги А-310 (в районе села Синеглазово) и две - на М-5 «Урал», на подъезде к Екатеринбургу, 15-й км (возле поселка Ново-Казанцево) и 48-й км (рядом с деревней Смольное).

Модульные надземные пешеходные конструкции на федеральных автомобильных дорогах, строительство которых ведет ФКУ Упрдор «Южный Урал», разведут пешеходные и транспортные потоки на разные уровни, увеличат пропускную способность трасс и повысят безопасность передвижения жителей ближайших населенных пунктов.

Кроме того, объекты строительства имеют высокую социальную значимость еще и потому, что построены рядом с остановками общественного транспорта.

Быстровозмодимый пешеходный переход отличается тем, что построен из нескольких десятков отдельных деталей и креплений. Инновационная конструкция соответствует всем нормативам, а также установленным требованиям безопасности. Важным преимуществом таких переходов является оперативность производства работ по их возведению.

Ширина прохода пешеходного перехода составляет два метра. Особое внимание уделено доступности: для удобства передвижения он оборудован пандусами для маломобильных групп населения. Проектом предусмотрено освещение, полностью благоустроены и подходы к новому сооружению.

В рамках программы по обеспечению безопасности дорожного движения и устранению мест концентрации ДТП на сети автомобильных дорог, подведомственных ФКУ Упрдор «Южный Урал», в 2020 году было установлено 11 надземных пешеходных переходов на территории Челябинской области и один в Курганской.

К концу 2022 года согласно программе дорожных работ будет построено в общей сложности 22 надземные модульные конструкции.