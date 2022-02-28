28.02.2022
Единодушное мнение: парковка в парке Гагарина рядом с рестораном «Шафран» челябинцам не нужна
28.02.2022
Челябинские сирены второго марта будут молчать
28.02.2022
На Краснопольской площадке Челябинска появится садик на двести мест
28.02.2022
Анонсы событий и мероприятий на первое марта
28.02.2022
Магнитогорца, разбившего стекло в трамвае, отправили в колонию строго режима
28.02.2022
США разжигают ненависть между Россией и Украиной через Ютуб
На Краснопольской площадке Челябинска появится садик на двести мест
24.11.2021
«Какаду» будет жить: Алексей Текслер порадовал челябинцев новостью о спасении детского сада на северо-западе
01.07.2020
Справку о неконтактности для посещения детсада в Челябинске можно будет получить дистанционно
13.01.2020
Детский сад, в котором отравились дети, проверяет СК
03.08.2018
Власти помогут мамам с маленькими детьми, которые хотят выйти на работу
Наталья Котова озабочена задержками строительства двух детских садов
28.02.2022
Виталий Паутов: В СК меня вызвали как свидетеля
25.02.2022
В Магнитогорске депутаты увеличили детям денежную норму на молоко
24.02.2022
Президент России объявил о начале военной операции в Донбассе
24.02.2022
В Челябинской области почтили память погибших воинов
23.02.2022