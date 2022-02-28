На Краснопольской площадке Челябинска появится садик на двести мест

На Краснопольской площадке Челябинска, 45-м микрорайоне, появится детский сад на двести мест. Социальный объект построит собственник земельного участка.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, строительство садика будет начато в первом квартале текущего года. Закончить работы застройщик – ОАО СК «Челябинскгражданстрой» - планирует в четвертом квартале 2022-го.

Садик будет построен в квартале, ограниченном улицами Маршала Чуйкова, Бейвеля, Профессора Благих и Шмакова. Зеленые насаждения, попадающие в пятно застройки, будут снесены собственником участка в ходе подготовки площадки к началу строительства.

В мэрии отмечают, что объект прошел процедуру публичных слушаний в марте 2020-го года и был внесен в документацию по планировке территории, утвержденную постановлением администрации Челябинска от 31-го марта 2020-го года №159-п.

К лесному фонду земельный участок, на котором будет построен садик, не относится, подчеркнули в мэрии. Об этом имеется заключение главного управления лесами региона.