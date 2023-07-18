18.07.2023
На курорте «Солнечная долина» состоится фестиваль йоги, творчества и самопознания «Сансара-фест»
18.07.2023
Что любят глотать челябинские дети: врачи-эндоскописты рассказали о своей коллекции
18.07.2023
Межрегиональный форум корпоративных медиа «Серебряные нити»
18.07.2023
В Челябинской области полиция подвела итоги «Фиктивной регистрации»
18.07.2023
«Ростелеком» планирует и дальше обеспечивать интернетом деревени Челябинской области
18.07.2023
Пьяная за рулем, ребенок в салоне: Еткульские полицейские задержали машину
На курорте «Солнечная долина» состоится фестиваль йоги, творчества и самопознания «Сансара-фест»
12.07.2023
В Миассе состоится концерт Олега Митяева
07.06.2023
Попавшие в сложную ситуацию дети Миасса смогут бесплатно обучиться поварскому искусству
26.05.2023
На Кубке Федора Конюхова спортсмены сразятся на яхтах класса «Ракета 270»
22.05.2023
В Миассе состоятся эндуро-гонки «Light Enduro Racing»
Военный эксперт: Черноморский флот должен блокировать побережье, которое находится под контролем Украины
18.07.2023
В Челябинске началось строительство Одигитриевского собора в женском монастыре
17.07.2023
Челябинская область чествует славных металлургов
16.07.2023
Владимир Якушев и Алексей Текслер поздравили жителей Магнитогорска с Днем металлурга и Днем города
15.07.2023
Минэкологии Челябинской области предрекает несколько дней с гарью в воздухе и дымкой
14.07.2023