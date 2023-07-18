На курорте «Солнечная долина» состоится фестиваль йоги, творчества и самопознания «Сансара-фест»

С 21 по 23 июля на южноуральском курорте будет проходить мероприятие, посвященное самопознанию (0+)

Гостей ждут медитации и йога в окружении живописных гор, экстатик-дэнс, гвоздестояние, творческие мастер-классы и встречи с экспертами по самопознанию, душевное общение и выступление артистов.

21 июля мероприятие начнется в 20-00 с торжественного открытия и практики «Сахаджа Медитация», вход в этот день на площадку – свободный.

22 июля старт в 10-00, программа будет очень насыщенной. Гостей ждут консультации от специалистов в области эзотерики и психологии: астрологов, мастеров таро и рун, нумерологов, энергопрактиков, регрессологов, психологов, трансформационные игры, творческие мастер-классы для взрослых и детей: рисование, лепка, изготовление браслетов, женские круги, мастер-классы и расстановки, арт-терапия, практики: «Тибетский Храм Бессмертия» (ЦИГУН, Энергетическая практика «Омоложение организма» (ЦИГУН),«Здоровая спина, медитация «Чакровые петли», кундалини - активная медитация, медитация «Чакровые дыхание», proтело «Эмоциональная гигиена», гвоздестояние, Ecstatic Dance. Вечером выступит этно-группа "ТЮРГЭН КАМ".

23 июля старт в 10-00. В завершении мероприятия специалисты проведут консультации по психологии и мастер-классы.