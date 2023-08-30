30.08.2023
Народный фронт и танкисты объявили в Челябинской области сбор помощи для детей ЛНР к первому сентября
30.08.2023
На могильнике в Варненском районе обнаружили свежую распашку
29.08.2023
Как вернуть ребенка в рабочий ритм после летних каникул
29.08.2023
В результате обстрела поселка в Брянской области несколько человек погибли, в том числе ребенок
29.08.2023
Полицейские Ашинского района спасли попавшую в беду собаку и нашли ей дом
29.08.2023
В Челябинске увековечат память героя Советского Союза Семена Хохрякова и полковника полиции Михаила Кузенкова
На могильнике в Варненском районе обнаружили свежую распашку
13.08.2023
Флигель Галеева на челябинской Кировке предлагают включить в госреестр памятников истории и культуры
12.08.2023
Два старинных здания на Кировке предлагается включить в госреестр памятников истории и культуры
05.08.2023
В Кыштыме восстанавливают утраченные элементы Белого дома
05.08.2023
Жилой дом облисполкома на площади Революции в Челябинске частично оштукатурен
«Молодое бабье лето» в Челябинской области началось с затяжных дождей
29.08.2023
В Челябинске ко Дню города состоится 70 праздничных событий
28.08.2023
В понедельник у православных большой праздник - Успение Пресвятой Богородицы
27.08.2023
В Челябинской области стартовал сезон летне-осенней охоты
26.08.2023
Пострадавший за веру южноуральский священник причислен к лику святых
25.08.2023