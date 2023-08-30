На могильнике в Варненском районе обнаружили свежую распашку

Сотрудники госкомитета охраны объектов культурного наследия (ОКН) Челябинской области обнаружили свежую распашку на могильнике «Караоба-1» в Варненском муниципальном районе. Собственнику земельного участка будет вынесено предостережение.

Данное нарушение стало единственным, выявленным специалистами госкомитета в ходе августовского мониторинга 12 археологических объектов – памятников федерального значения – в Карталинском, Кизильском, Варненском и Верхнеуральском районах региона.

Представители государственного комитета охраны ОКН Челябинской области осмотрели такие объекты культурного наследия, как «Чекотай», «Могильник Солнце I», «Караоба-могильник курганный-1», «Маслаковцы-могильник курганный-2», «Стоянка Лебяжье», «Поселение Кизил и Могильник», «Поселение Куйсак», «Поселение Журумбай и могильник», «Краснотал - поселение - 8», «Краснотал - поселение - 9», «Краснотал - стоянка - 10», «Рассвет - поселение - 2».

«Сохранность практически всех объектов не изменилась с прошлых обследований. Не обнаружено новых разрушений, площадки археологических объектов хорошо задернованы. Есть разрушения от полевых дорог и норных животных, но незначительные», - рассказали в госкомитете, пояснив, что часть осмотренных памятников относится к эпохе бронзы, к так называемой «Стране городов».

Также сообщается, что некоторые археологические объекты лишились информационных и охранных знаков, ранее установленных по инициативе заповедника «Аркаим».