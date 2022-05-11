На «Невском пятачке» увековечат память погибших при защите Ленинграда южноуральцев

На Интернациональной аллее памяти и славы мемориального комплекса «Невский пятачок» в Санкт-Петербурге будет установлена памятная стела «Воинам Челябинской области».

Согласно архивным данным, общая численность погибших в годы Великой Отечественной войны при защите Ленинграда и Ленинградской области жителей Челябинской области составила 14 тысяч 714 человек, из них на «Невском пятачке» пали 655 южноуральских воинов (данная информация собрана министерством общественной безопасности Челябинской области совместно с комитетом по культуре Ленинградской области).

Отметим, памятная стела изготовлена по инициативе сенатора РФ Маргариты Павловой при поддержке губернатора Челябинской области Алексея Текслера (напомним, в ходе заседания Совета Федерации 30 января 2020 года председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко дала поручение российским сенаторам установить на «Невском пятачке» в Санкт Петербурге памятные плиты павшим за Родину в боях под Ленинградом воинам Великой Отечественной войны из регионов страны).

Скульптор Владислав Булычев изготовил стелу из природного змеевика, барельеф – из чугуна. На памятнике изображена реальная картина событий, восстановленных по фотографиям с места боев. Одним из элементов мемориальной стелы станет гильза от снаряда с южноуральской землей.

Как сообщает пресс-служба правительства Челябинской области, символическая акция по наполнению гильзы землей - с участием ветеранов и молодежи из муниципалитетов региона - пройдет 18-го мая на привокзальной площади Челябинска, после чего ее доставят в Санкт-Петербург. Открытие памятника состоится в июне текущего года.

СПРАВКА

«Невский пятачок» – условное обозначение плацдарма на левом берегу Невы напротив Невской Дубровки. Советские войска удерживали эту территорию с 19-го сентября 1941-го по 29-е апреля 1942-го года и с 26-го сентября 1942-го по 17-е февраля 1943-го года.

Этот небольшой участок сыграл решающую роль в удержании линии фронта и прорыве блокады Ленинграда. Здесь шли ожесточенные бои и погибли тысячи бойцов, в том числе жители Челябинской области.