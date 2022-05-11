11.05.2022
Расширение улицы Худякова в Челябинске обсудили в областном правительстве
11.05.2022
На «Невском пятачке» увековечат память погибших при защите Ленинграда южноуральцев
11.05.2022
Челябинцев атакуют телефонные «номера-грабители»
11.05.2022
ВТБ снижает ставки по автокредитам на три процентных пункта
11.05.2022
Челябинск после праздников приводят в порядок более пятисот рабочих
11.05.2022
Театр «Омнибус» подарил Чебаркульской танковой дивизии «Стихийное бедствие»
На «Невском пятачке» увековечат память погибших при защите Ленинграда южноуральцев
11.05.2022
Ветераны Челябинской смогут бесплатно ездить на такси до конца 2022 года
11.05.2022
Бывший офицер ГДР: Пройти в «Бессмертном полку» было большой честью для меня
11.05.2022
Бывший германский офицер Маттес: Я полностью поддерживаю российскую спецоперацию на Украине
11.05.2022
Грандиозный салют и гигантская Z на фасаде «Нептуна» покорили сердца миасцев
Южноуральцы: Кто наведет порядок на кладбищах?
11.05.2022
Губернатор и омбудсмен обсудили проблемы бизнеса и меры поддержки
11.05.2022
«Бессмертный полк» в Челябинске прошел с «акцентом» на спецоперацию
09.05.2022
Парад Победы на площади Революции Челябинска объединил тысячи южноуральцев
09.05.2022
Челябинск отмечает Великую Победу
09.05.2022