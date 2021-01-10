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На очистку дорог от снега в Челябинской области выведено 256 единиц техники, в Челябинске - 202

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На очистку дорог от снега в Челябинской области выведено 256 единиц техники, в Челябинске - 202

Во всех районах Челябинской области продолжается снегопад различной интенсивности, начавшийся в минувшие сутки. Дорожники увеличивают количество выводимой на дороги снегоочистительной техники.

По данным министерства дорожного хозяйства и транспорта области, в настоящий момент на региональных дорогах сейчас работают 256 единиц снегоуборочной техники, в том числе 136 комбинированных дорожных машин и «Урал – Тройка», 57 МТЗ, 34 автогрейдера и 29 погрузчиков.

В Челябинске за сутки с улиц города уже вывезено три тысячи 298,5 тонны снега. Ночью на улицах областного центра работало 162 единицы техники. Сегодня, 10 января, проезжую часть города очищают от снега 202 единицы техники: 45 КДМ, 85 МТЗ, 37 погрузчиков, 32 самосвала, три автогрейдера. В уборке задействовано 264 дорожных рабочих, сообщает .Управление дорожного хозяйства администрации Челябинска.

Проводится очистка дорожного покрытия, остановок общественного транспорта, тротуаров, прилотковой части. Для предотвращения гололеда ведётся подсыпка опасных участков дорог, обработка противогололедным материалом на спусках, подъёмах, а также на заездных карманах остановок общественного транспорта.

Фото: Управление дорожного хозяйства администрации Челябинска и миндортранса области