На перекрестке в центре Челябинска остановят движение трамваев

В Челябинске на пересечении улиц Свободы и Карла Маркса на несколько дней ограничат движение автомобильного транспорта и остановят движение трамваев. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Ограничение движения транспорта в связи с проведением работ по ремонту трамвайного переезда введут с 22 часов 18 августа до 6 часов 28 августа.

Также с 22 часов 19 августа до 6 часов 23 августа будет прекращено движение трамваев.

О схеме движения общественного транспорта в мэрии Челябинска сообщат дополнительно.