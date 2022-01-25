На пяти перекрестках Челябинска отключат светофоры

В Челябинске завтра, 26-го января, планируется отключение светофоров на пяти перекрестках.

С восьми утра до шести вечера не будут работать светофорные объекты на пересечении Копейского шоссе с улицей Трубников и с остановкой «Профилакторий», улиц Разина и Овчинникова, Краснознаменной и Островского.

С девяти утра до двух часов дня светофоры не будут работать на перекрестке Черкасской и Шоссе Металлургов. Об этом сообщает городской комитет дорожного хозяйства.