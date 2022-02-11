На северо-западе Челябинска отключат светофоры

Челябинские дорожники сообщили об отключении светофоров на северо-западе южноуральской столицы.

Сегодня, 11-го февраля, планируется отключить светофорные объекты на пересечениях проспекта Победа с улицами Чайковского, Тепличной и Косарева.

Как отмечают в комитете дорожного хозяйства Челябинска, светофоры на этих перекрестках не будут работать в период с 13-ти до 16-ти часов.