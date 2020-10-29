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На стенах жителей дома в Южноуральске выросли поганки

Общество
Сегодня, 14:42
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Сырость и плесень на стенах дома на улице Космонавтов в Южноуральске (Челябинская область) привела к тому, что на стенах начали расти грибы.

В общественную организацию «Гражданский патруль» обратились жители Южноуральска после того, как оказались заложниками неприятной ситуации. В старом доме №2 из-за сырости не было электричества в нескольких комнатах. Из-за этого жители дома стали жить в окружении грибов. Плантации проросли прямо на стенах.

«Здесь имеются муниципальные комнаты, по договору соцнайма, которые находятся в ужасном состоянии, в одной из них нет полгода света из-за сырости. Во время обследования дома я показывала представителям администрации эту комнату примерно месяц назад, но никакой реакции не последовало», - рассказала «Гражданскому патрулю» Ольга Пирогова.

«Гражданский патруль» обратился в прокуратуру Челябинской области с просьбой провести проверку по факту бездействия администрации Южноуральска.

 

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