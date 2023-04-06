На Свердловском проспекте Челябинска демонтируют плитку и разбирают покрытие

На Свердловском проспекте Челябинска, где первого апреля начат капитальный ремонт участка трамвайных путей между Блюхера и Труда, подрядчик сегодня, шестого апреля, разбирает верхнее покрытие и демонтирует плитку.

Как сообщает телеграм-канал «Челябинский общественный транспорт», капремонт на Свердловском проспекте предусматривает сборку рельсошпальной решетки из рельсов длиной 25 метров; обособление трамвайных путей бортовым камнем; мощение путей крупноформатной плиткой.

В продолжение ремонта по Свердловскому проспекту ремонтные работы ждут улицу Труда, а именно участок от Свердловского проспекта до Красной.

«А на пересечении Труда и Свердловского проспекта запланирована - в качестве эксперимента - укладка в колею трамвайных путей крупноразмерных железобетонных плит с резиновыми уплотнителями. Данное решение позволит автомобилистам плавно переезжать через трамвайные пути», - поясняет «Челябинский общественный транспорт».

Напомним, в общей сложности в 2023 году в Челябинске запланировано отремонтировать 15,06 километра трамвайных путей. На эти цели выделено 1,3 миллиарда рублей – рекордная для столицы Южного Урала сумма.