На Свердловском проспекте в Челябинске готовятся к укладке рельсошпальной решетки

В Челябинске на Свердловском проспекте – на участке от Блюхера до Воровского – проводятся подготовительные работы по укладке рельсошпальной решетки.

На участке Свердловского проспекта от улицы Сони Кривой до проспекта Ленина производится демонтаж старых путей для укладки балластного слоя.

Полностью завершить ремонтные работы на проспекте планируется до 15 октября текущего года, сообщает телеграм-канал «Челябинский общественный транспорт».

Напомним, стартовавший первого апреля капитальный ремонт Свердловского проспекта (участка от Блюхера до Труда) предусматривает сборку рельсошпальной решетки из рельсов длиной 25 метров; обособление трамвайных путей бортовым камнем; мощение путей крупноформатной плиткой.