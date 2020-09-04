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На Таганае идет «туалетизация»

Общество
Сегодня, 13:41
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В национальном парке Таганай (Челябинская область) активно идет «туалетизация». Санитарный домик устанавливают на стоянке возле Большой Каменной реки. Завершается обустройство еще двух подобных уборных.
Как сообщили в пресс-службе национального парка, новые туалеты этим летом появились в приютах «Белый ключ» и «Гремучий ключ», планируются – на стоянке у Горбатого моста. Туалет будет и в новом эко-туристическом комплексе на Семибратке. Это оснащенное водным смывом санитарное помещение будет оборудовано и для посещения маломобильных туристов.

Фото: пресс-служба национального парка «Таганай»

 

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Теги
НП Таганай
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