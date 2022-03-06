На трассе М-5 столкнулись четыре фуры и легковушка

Сегодня, 6 марта, в 11 часов утра на трассе 1798 километре трассы М-5 столкнулись четыре фуры и легковой автомобиль.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в региональном полицейском главке, обошлось без пострадавших. На месте работают сотрудники ГИБДД, организовано реверсивное движение.

Как сообщили в МЧС по Челябинской области, в связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями (сильный снег, метели) на трассе М-5 продлено временное ограничение движения для грузового и пассажирского автотранспорта.

«Ограничение движения на участке 1548+681 км (граница с Республикой Башкортостан) по 1796+000 км (развязка на Чебаркуль) автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-5 «Урал», в связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями (сильный снег, метели), продлено с 09.00 до 18.00 часов (время местное) шестого марта для пассажирского транспорта», - говорится в сообщении МЧС.

Госавтоинспекция просит участников дорожного движения по возможности отказаться от дальних поездок.

О проблемах на федеральных дорогах сообщать в круглосуточную дежурно-диспетчерскую службу ФКУ Упрдор «Южный Урал» – 8 (351) 266-65-63 и многоканальный 8-800-300-38-74 (звонок бесплатный).