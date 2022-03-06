06.03.2022
На трассе М-5 столкнулись четыре фуры и легковушка
06.03.2022
Центробанк прокомментировал приостановку работы в России Visa и Mastercard
06.03.2022
В Челябинской области на трассе М-5 продлили ограничение для автобусов
05.03.2022
Упрощенный порядок оформления инвалидности продлен до первого июля 2022 года
05.03.2022
Доброта спасет мир: челябинцы борются за сбитого на дороге пса с тяжелыми травмами
05.03.2022
Выводы проектировщиков: челябинцы считают необходимым развивать велоинфраструктуру
На трассе М-5 столкнулись четыре фуры и легковушка
Депутат гордумы Челябинска Виталий Паутов поздравил женские коллективы Федоровки и Новосинеглазово с 8 Марта
05.03.2022
Виталий Паутов: Спецоперацию на Украине поддерживаю и в будущее смотрю с оптимизмом
05.03.2022
Виктор Рашников оценил ход реализации знаковых инвестиционных проектов Магнитки
04.03.2022
Челябинские ополченцы Донбасса поддержали действия Российской армии
04.03.2022
Почти 80 процентов акций ММК переведены с Кипра в Магнитогорск
03.03.2022