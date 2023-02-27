27.02.2023
На трассе М-5 в Челябинской области временно ограничили движение транспорта
27.02.2023
В Челябинске задержали утренний рейс в Санкт-Петербург
27.02.2023
Анонсы событий и мероприятий на 27 февраля (18+)
26.02.2023
Челябинский «Трактор» не вышел в плей-офф
26.02.2023
В одном из домов Челябинска обнаружили ртуть в дверном проеме
26.02.2023
Анонсы событий и мероприятий на 26 февраля (18+)
На трассе М-5 в Челябинской области временно ограничили движение транспорта
Ограничение введено в связи с неблагоприятным прогнозом погоды
22.02.2023
В Челябинске закрывают движение транспорта на Отрадной
16.12.2022
В Челябинске ограничат движение по улице Первой Пятилетки
02.12.2022
В Челябинске ограничат движение по улице Братской
28.11.2022
В Челябинске после десяти вечера трамваи по Новороссийской ходить не будут
В воскресенье у православных - прощёный день
26.02.2023
Минобороны РФ озвучило итоги специальной военной операции
24.02.2023
Россия отмечает праздник героев и патриотов - День защитника Отечества
23.02.2023
МЧС опровергает сообщение об объявлении воздушной тревоги
22.02.2023
Путин предложил создать госфонд помощи погибшим участникам СВО и ветеранам
21.02.2023