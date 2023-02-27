На трассе М-5 в Челябинской области временно ограничили движение транспорта

На трассе М-5 в Челябинской области введено временное ограничение движения транспорта, что связано с неблагоприятным прогнозом погоды – в понедельник, 27 февраля, в регионе ожидаются сильные осадки (снег с дождем), порывистый ветер, в отдельных районах – метели, гололед от снежного наката (в горах – сильный), плохая видимость.

По рекомендации ГИБДД, 27 февраля с половины седьмого утра и ориентировочно до полудня превентивно введено временное ограничение движения для пассажирских автобусов, маршрутных и легковых такси, грузовых транспортных средств от границы с республикой Башкортостан (1548-й километр трассы М-5) до развязки на город Чебаркуль (1796-й километр).

Сотрудники МЧС обращают внимание водителей на необходимость неукоснительного соблюдения правил и скоростного режима на трассах Челябинской области.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения и оказания необходимой помощи водителям в регионе работают 25 экипажей ДПС и 36 единиц дорожной техники. При этом Госавтоинспекция просит автомобилистов по возможности отказаться от дальних поездок.