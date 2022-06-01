На улицах Зальцмана и 1-й Эльтонской в Чурилово впервые обустраивают газоны

В челябинском микрорайоне Чурилово обустраивают придорожные газоны там, где раньше их никогда не было.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, газоны появились на улице Зальцмана – на участке от проспекта Давыдова до 1-й Эльтонской.

Кроме того, работы ведутся на улице 1-й Эльтонской – на участке от Зальцмана в сторону 3-й Эльтонской.

Скоро новые газоны засеют травой, а после согласования с сетевыми организациями на них высадят деревья.

В мэрии отметили, что работы ведутся силами комитета дорожного хозяйства Челябинска.