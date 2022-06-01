01.06.2022
Депутат Корнев вместе с единомышленниками подарил юным челябинцам незабываемую прогулку в зоопарк
01.06.2022
Отправлен в отставку замминистра спорта Челябинской области
01.06.2022
На улицах Зальцмана и 1-й Эльтонской в Чурилово впервые обустраивают газоны
01.06.2022
Анонсы событий и мероприятий на второе июня
01.06.2022
Валерий Гартунг: Детских улыбок должно быть больше!
01.06.2022
В Челябинске стартовало «Трудовое лето»
На улицах Зальцмана и 1-й Эльтонской в Чурилово впервые обустраивают газоны
24.05.2022
Власти Челябинска планируют строительство в Чурилово школ, поликлиники и других соцобъектов
16.05.2022
Чуриловцы бьют тревогу по поводу засохших деревьев на улице Сергея Герасимова
14.04.2022
В Чурилово выявили нарушителей правил безопасности на железной дороге во время рейда
30.03.2022
В Чурилово начинают строить дорогу к Первому озеру
Бетонный «привет», или Оборотная сторона челябинского благоустройства
31.05.2022
Сергей Гордеев об угрозе транспортного коллапса в Челябинске: Индикатор горит красным
30.05.2022
Политолог: За решением о независимости УПЦ на Украине стоят США
30.05.2022
В Нью-Йорке напротив здания ООН появились очень русские лавочки
30.05.2022
Наталья Риккер: Джаз – это универсальный язык общения
26.05.2022