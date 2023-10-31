На улице Богдана Хмельницкого в Челябинске ограничили движение

В Челябинске до второго ноября ограничили движение на улице Богдана Хмельницкого.

Как отмечают в пресс-службе мэрии, речь идет об участке в районе пересечения с улицей Сталеваров (со стороны сквера ЧМК).

Ограничение введено в связи с проведением работ на инженерных коммуникациях.

Городские власти просят водителей учитывать ограничения при планировании маршрута.