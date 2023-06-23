23.06.2023
На улице Российской в Челябинске демонтировали более 140 метров рельсов
23.06.2023
Первый турнир театров по футболу в Челябинске - память о большом режиссере
23.06.2023
Челябинский облсуд оставил под стражей налоговика Жабреева и его отца
23.06.2023
В Челябинске благоустроят улицу Карла Маркса
23.06.2023
Ремонт путей в Металлургическом районе повлияет на движение трамваев
23.06.2023
Госкомпания продает участок в лесном массиве под Миассом и здания в Челябинске
На улице Российской в Челябинске демонтировали более 140 метров рельсов
23.06.2023
Ремонт путей в Металлургическом районе повлияет на движение трамваев
20.06.2023
В центре Челябинске до конца июня будет закрыто движение трамваев
26.05.2023
На трех улицах Челябинска кипит работа по капремонту трамвайных путей
17.05.2023
Впервые в Челябинске: на Свердловском проспекте укладывают 25-метровые рельсы
В Челябинской области появится еще 20 стационарных постов фотовидеофиксации
23.06.2023
В Челябинской области в День памяти и скорби проходят памятные акции
22.06.2023
В России 22 июня – День памяти и скорби
22.06.2023
Сегодня - День летнего солнцестояния
21.06.2023
Студенты ЧелГУ теперь тоже смогут получить военный билет во время учёбы
20.06.2023