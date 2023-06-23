На улице Российской в Челябинске демонтировали более 140 метров рельсов

На улице Российской в Челябинске, где на участке от Карла Маркса до Труда в эти дни ремонтируют трамвайные пути, демонтировано более 140 метров рельсов.

Как сообщает телеграм-канал «Челябинский общественный транспорт», сейчас ведутся работы по подготовке земляного полотна для размещения балластного слоя и дальнейшей укладки рельсов.

Параллельно, для ускорения работ, подрядчик осуществляет на своей территории сборку новой рельсошпальной решетки.

Напомним, в связи с капитальным ремонтом путей с 22 часов 20 июня до первого июля закрыто движение трамваев на этом участке Российской и на улице Карла Маркса, на участке от Российской до Цвиллинга.