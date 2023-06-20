20.06.2023
Зеленый минимализм Центрального района: спокойная и неброская монохромность
20.06.2023
В центре Челябинске до конца июня будет закрыто движение трамваев
20.06.2023
В Челябинске арестован очередной диверсант – несовершеннолетний
20.06.2023
Челябинские полицейские задержали троих наркокурьеров
20.06.2023
В Златоусте будут судить жестокую воспитательницу детского сада
20.06.2023
Облсуд не стал уменьшать срок заказчику убийства экс-главы Красноармейского района и своего конкурента по бизнесу
В центре Челябинске до конца июня будет закрыто движение трамваев
До первого июля на Российской и Карла Маркса будут капитально ремонтировать пути
09.06.2023
В Челябинске закроют движение трамваев по улице Цвиллинга до вокзала
08.06.2023
В Челябинске временно изменят маршруты троллейбусы №7 и №12
25.05.2023
В Челябинске на выходные закроют движение троллейбусов до парка Гагарина
24.05.2023
В Челябинске отменили шестой троллейбус
Северо-западные ветры нагнетают в Челябинскую область арктический воздух
19.06.2023
Программная речь президента на ПМЭФ-2023 касалась и Челябинской области
17.06.2023
В Челябинской области откроют кампус «Школы 21» от Сбера
16.06.2023
Текслер - об итогах второго дня ПМЭФ: Этот день был насыщен и очень важен для региона
16.06.2023
Челябинская область и Башкортостан будут развивать проект межуниверситетского кампуса
16.06.2023