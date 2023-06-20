В центре Челябинске до конца июня будет закрыто движение трамваев

В Челябинске в связи с капитальным ремонтом путей с 22 часов 20 июня до первого июля будет закрыто движение трамваев на улицах Карла Маркса (от Российской до Цвиллинга) и Российской (от Карла Маркса до Труда).

Соответственно, на этот период времени трамваи №5, №6, №17, №20 и №22 изменят свои маршруты.

До конца июня они будут ходить следующим образом (в оба направления), сообщает телеграм-канал «Челябинский общественный транспорт»:

№5: Завод имени Колющенко - Труда - Горького - ЧЭМК;

№6. ЧТЗ - Российская - Теплотехнический институт - Кирова - Завод имени Колющенко;

№20: ЧМК - Теплотехнический институт - Российская - Трамвайное депо №1;

№22: Чичерина - Теплотехнический институт - Российская - Чистопольская.

Маршрут №17 в эти дни ходить не будет вообще.

Жителям Челябинска рекомендуют заранее планировать свой маршрут.