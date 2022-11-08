На «Уральской кузнице» выбрали лучшую машинистку мостового крана

Молодые сотрудницы завода «Уральская кузница» (ПАО «Уралкуз», входит в Группу «Мечел», Челябинская область), управляющие кранами, приняли участие в конкурсе профессионального мастерства.

В испытаниях на звание лучшей молодой машинистки крана участвовали шесть сотрудниц предприятия. Испытание состояло из теоретической и практической частей. Сначала надо было ответить на вопросы теста, которые касались устройства крана, охраны труда и первой медицинской помощи. Также участницы отвечали на вопросы о методах браковки тары и сроках осмотра грузозахватных приспособлений.

На следующем этапе участницы демонстрировали навыки управления мостовым краном. Перед конкурсантками поставили задачу переместить ведро с водой из одной точки в другую так, чтобы воды в нем осталось как можно больше.

При выборе победительницы учитывалось количество правильных ответов на вопросы теста, а также скорость и качество выполнения практического задания.

Победители получили грамоты и денежные призы.