28.04.2022
Южно-Уральский медуниверситет принял всероссийскую конференцию студентов и молодых ученых
28.04.2022
На ЮУЖД стартует профилактическая акция «Осторожность, внимательность и знания – залог безопасности на железной дороге»
28.04.2022
Видеосервис Wink: майские новинки для всей семьи
28.04.2022
ВТБ принимает заявки на ипотеку с господдержкой под 8,7%
27.04.2022
Анонсы событий и мероприятий на 28 апреля
27.04.2022
Польша и Болгария останутся без российского газа, было бы справедливо, если бы не только из-за рублей
На ЮУЖД стартует профилактическая акция «Осторожность, внимательность и знания – залог безопасности на железной дороге»
22.04.2022
Соглашение о сотрудничестве в сфере экологии подписано на Южно-Уральской магистрали
16.04.2022
Железнодорожники навели чистоту в центре Челябинска
16.04.2022
Из Челябинска в Москву отправился вагон СВ, украшенный фотопейзажами Южного Урала
16.04.2022
«Ласточка» перевезла по маршруту Челябинск – Магнитогорск полмиллиона человек
Андрей Ксензов: Прежде чем что-то менять на Комсомольском проспекте, нужно разработать проект
27.04.2022
Тьютор получила замечание за урок нецензурной лексики для челябинских первоклассников
26.04.2022
«Вечный огонь» Челябинска обновят, но неизвестно когда
26.04.2022
Профсоюзы Челябинской области присоединились к Всероссийскому автопробегу «Zа мир без нацизма!»
25.04.2022
Жители Челябинска попросили губернатора не расширять улицу Худякова
25.04.2022