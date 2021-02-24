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На Южном Урале организован 21 пункт временного пребывания пострадавших от стихии

В Челябинской области организован 21 пункт временного пребывания пострадавших от стихии, где люди могут получить необходимую помощь. Среди поступивших сюда южноуральцев у четырех человек - обморожение. Тяжелых травм у доставленных в ПВР граждан не зарегистрировано.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, в Варненском, Троицком, Пластовском и Октябрьском районах открыто по одному пункту, два действует в Чесменском районе, восемь – в Агаповском, семь – в Нагайбакском.

По информации министерства здравоохранения региона, в населенных пунктах, где располагаются пункты временного пребывания, работают фельдшеры, которые при необходимости готовы оказать медицинскую помощь.

По данным областного минздрава, зарегистрированы случаи самостоятельных обращений граждан с обморожениями в больницы региона.

В настоящее время в Челябинской области в круглосуточном режиме работают 278 бригад скорой помощи, при необходимости проезда по нерасчищенным дорогам привлекается техника как администрации муниципальных образований, так и экстренных служб.