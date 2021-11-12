12.11.2021
В Челябинске растет число ищущих работу горожан
12.11.2021
Лишь четыре процента южноуральцев абсолютно довольны дорогами в родном регионе
12.11.2021
Жители Златоуста задержаны за внесение в базу данных ложной информацию о вакцинации от ковида
12.11.2021
Начальника отделения судебных приставов Троицка отметил президент РФ
12.11.2021
Гражданин Узбекистана приехал в Челябинск, чтобы «подсаживать» горожан на героин
12.11.2021
Общественники попросили главу Миасса привести в порядок изуродованные дома на проспекте легендарного ракетостроителя
Начальника отделения судебных приставов Троицка отметил президент РФ
Руководителей организаций, не выполнивших требования об обязательной вакцинации, оштрафуют
11.11.2021
Привито от ковида более 1,2 миллиона южноуральцев или 46,9% от взрослого населения
11.11.2021
Спикер ЗСО Челябинской области Мякуш досрочно слагает полномочия
10.11.2021
С 15 ноября южноуральские школьники возвращаются к очному обучению, но не все этому рады
10.11.2021
Ирина Гехт: Дистанционное обучение вводится всего на неделю и связано с заботой о здоровье деток
09.11.2021