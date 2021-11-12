Начальника отделения судебных приставов Троицка отметил президент РФ

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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12.11.2021

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Челябинск готовится принять международный фестиваль классической музыки «Кармен: музыкальные шеде
12.11.2021

Челябинск готовится к открытию международного фестиваля классической музыки

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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Гражданин Узбекистана приехал в Челябинск, чтобы «подсаживать» горожан на героин
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В ФССП России состоялась торжественная церемония награждения работников органов принудительного исполнения государственными и ведомственными наградами. На этом почетном мероприятии присутствовала начальник Троицкого городского отделения судебных приставов УФССП России по Челябинской области Ираида Вашкетова.

Директор Федеральной службы судебных приставов генерал-полковник внутренней службы Дмитрий Аристов вручил ей почетную грамоту президента Российской Федерации. Это стало еще одним весомым свидетельством профессиональных заслуг Ираиды Вашкетовой. Тремя годами ранее она была удостоена высшей ведомственной награды ФССП России – медали «За верность долгу». В 2020 году стала обладателем региональной премии «Щит и роза» в номинации «За лидерские качества».

Троицкое ГОСП, возглавляемое Ираидой Вашкетовой, стабильно является одним из лучших структурных подразделений службы судебных приставов Южного Урала.

Для Ираиды Вашкетовой началом этого пути стал 1984 год, когда ее пригласили работать секретарем судебного заседания Троицкого районного суда. Через полтора года она заняла должность судебного исполнителя.

В 1998 году – после образования Федеральной службы судебных приставов как самостоятельной структуры исполнительной власти Российской Федерации – Ираида Вашкетова стала судебным приставом-исполнителем Троицкого городского подразделения судебных приставов. В 2005 году энергичной и грамотной сотруднице предложили занять должность заместителя начальника подразделения, вскоре она возглавила отдел. И уже через три года Троицкий ГОСП стал одним из передовых на Южном Урале, а сама Ираида Вашкетова была признана лучшим начальником структурного подразделения УФССП России по Челябинской области.

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области не будут продлять режим нерабочих дней, который был введен для сдерживания
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12.11.2021

В Челябинской области не будут продлять нерабочие дни
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В учреждениях образования Челябинска вакцинировано уже 90% всех сотрудников, в сфере общественног
12.11.2021

Когда в Челябинске начнут отстранять от работы непривитых водителей, кондукторов и педагогов
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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12.11.2021

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