Нацпарк «Таганай» обзавелся собственной солнечной электростанцией

В национальном парке «Таганай» (Челябинская область) заработала солнечная электростанция. Еще одним объектом малой энергетики на Таганае стал эколого-туристический комплекс на Семибратке.

Комплект из 16-ти секций солнечных батарей и аккумуляторов общей емкостью 36 киловатт-часов установлен в доме дежурных. Все оборудование российское. При полном отсутствии электроснабжения запаса энергии хватит на работу в течение двух-четырех дней. Причем батареи могут заряжаться даже при пасмурной погоде.

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Как отметила директор нацпарка «Таганай» Эльвина Новоселова, «зеленая» энергетика - экологичное решение, которое полностью соответствует духу бережного отношения к природе.

«Мы считаем, что наш опыт можно тиражировать на другие особо охраняемые природные территории, поскольку проблема энергообеспечения остро стоит почти везде», - сказала Эльвина Новоселова.

Как отмечают в пресс-службе «Таганая», солнечная электростанция на Семибратке – самый крупный подобный проект, реализованный в национальном парке. Первые солнечные батареи появились в туристическом приюте «Гремучий ключ» еще в 2015-м году. При установке пришлось решать сразу несколько задач, в том числе обеспечивать доставку оборудования и техники на труднодоступную территорию.

Сегодня в эколого-туристическом комплексе «Черная скала» и пяти туристических приютах установлены 46 солнечных батарей мощностью от 150 до 250 ватт. Это позволяет не только освещать гостевые дома, но и обеспечивать работу раций и отопительного насоса, а также подзарядку аккумуляторов, в том числе для гаджетов туристов.

Напомним, в 2020-м году «Таганай» стал победителем «народной» номинации премии «Малая энергетика - большие достижения». Заявка национального парка получила более 150-ти тысяч голосов, что является абсолютным рекордом конкурса, который Ассоциация малой энергетики проводит с 2013-го года.