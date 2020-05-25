Напутствия выпускникам Челябинской области

Руководители исполнительной и законодательной власти Челябинской области поздравляют выпускников 2020 года с праздником – завершением учебного года и «Последним звонком».

В этом году впервые торжественные линейки проходят в режиме онлайн –свои коррективы внесла пандемия. Свои последние в школьной жизни звонки выпускники 2020 года услышат не стенах родной школы, а сидя дома. «Но сегодня каждый из нас всем сердцем вместе с вами», - заверяют руководители области выпускников.

«Знаю, вы представляли себе этот праздник по-другому. Коронавирус повлиял на ваши планы. Но ничего не сможет изменить вас, вашу целеустремленность, талант, желание идти вперед и развиваться. Тем более, что всегда рядом любящие родители, наставники, друзья», - отметил губернатор Алексей Текслер.

Глава региона подчеркнул, что с окончанием школы у ребят завершается важный этап жизни. «Память об этих годах вы сохраните на всю жизнь», - уверен губернатор, который, по сего словам, постоянно, с большой теплотой вспоминает свои школьные годы, одноклассников, учителей.

«Вы молоды, полны сил и надежд. Впереди целая жизнь. Наша задача помочь вам раскрыть свои таланты, выбрать правильный путь. Ребята, у вас все получится. Я желаю вам верить в себя. Идти по жизни смело. Помнить о родных и близких, Пусть осуществится задуманное. Успешных вам экзаменов. Поступите в те вузы, которые выбрали. А потом хорошо отдохните. Вам все по плечу!», - обратился к выпускникам Алексей Текслер.

Спикер Законодательного собрания Владимир Мякуш напомнил, что впереди выпускников ожидают завершающие школьные испытания – 29 июня стартуют Единые государственные экзамены. Потом предстоит выбрать свою будущую профессию и поступить в выбранный вуз или техникум. «Будьте смелыми и уверенными в себе, не бойтесь мечтать, активно проявляйте свои таланты. Ставьте перед собой цель и идите к ней. От вашей настойчивости и знаний во многом зависит ваше будущее, будущее нашей родной Челябинской области и всей страны. Желаю успешной сдачи экзаменов. Пусть исполнятся все ваши мечты и планы. В добрый путь!», - пожелал спикер.

Вице-спикер Олег Голиков отметил, что выпускникам Челябинской области удалось справиться со сложностями дистанционного режима. «Пусть это станет самым сложным испытанием на вашем пути, а впереди ждут новые открытия, интересные рубежи, яркие впечатления и главные победы. Желаю вам крепкого здоровья, семейного счастья, профессиональных высот и достижения намеченных планов», - пожелал одиннадцатиклассникам Олег Голиков.

Глава Челябинска Наталья Котова отметила, что нынешний учебный год завершается в непростых условиях. «Но педагоги прилагают все усилия, чтобы вы не испытывали трудности. Желаю вам успешно сдать экзамены. В добрый путь», - напутствовала выпускников мэр областного центра.

Председатель комитета по делам образования Челябинска Светлана Портье пожелала выпускникам найти свое призвание, реализовать свои способности во благо родного города, области и страны. Отдельные слова благодарности и признательности прозвучали в адрес педагогов и родителей.

Выпускников Магнитогорска поздравил глава города Сергей Бердников: «Дорогие ребята, желаю вам удачи во всех начинаниях, не сдаваться и достигнуть всех поставленных целей! Помните, упорство и трудолюбие помогут вам покорить любые вершины!».

Последний звонок обычно проводится перед самым началом летних каникул – 25 мая. Массово его стали отмечать в 70-е годы, но эта традиция имеет намного более ранний год рождения. Её автор – краснодарский педагог-новатор Фёдор Брюховецкий, рассказали в минпросвещения РФ.