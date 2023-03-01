Народная фотостудия Челябинска «Каменный пояс» отпразднует сорокалетие

В Доме общественного собрания на Труда, 98 в Челябинске в пятницу, третьего марта, состоится яркое культурное событие - торжественная встреча по случаю юбилея «Каменного пояса».

Творческое объединение во главе с Владимиром Богдановским было создано в южноуральской столице в 1983 году при областном научном центре регионального управления культуры. Целями «Каменного пояса» являлись популяризация лучших образцов советского и мирового фотоискусства, развитие творческого потенциала и повышение профессиональных навыков фотографов.

За сорок лет существования творческого объединения объективы фотокамер его участников запечатлели ключевые эпизоды в истории нашей страны: период застоя, перестройку, распад Советского Союза и образование нового государства. Героями снимков в разное время становились не только видные деятели, но и сама жизнь во всем ее разнообразии.

Направления деятельности объединения давно вышли за пределы фотоискусства. Организация неповторимых выставок, издательская деятельность высшего значения, победы в мировых конкурсах, подготовка и обучение детей и молодежи, сопровождение всех значимых культурных и социальных мероприятий региона.

За время существования «Каменного пояса» вокруг него собирались, творили, развивались лучшие представители творческой и интеллектуальной элиты.

Впервые за эти сорок лет на торжественной встрече соберутся все представители творческой общественности, которые создавали и развивали фотографическое и культурное пространство Челябинской области, среди них - Владимир Богдановский, Ирина Коломейская, Елена Щетинкина, Вячеслав Тарасов, Владимир Боже, Владимир Рушанин, Рашид Усманов.

На встрече будет представлен уникальный видеоархив с историческими кадрами (первые выставки челябинских фотохудожников в Америке, творческие встречи с известными художниками).

Откроет творческую встречу выступление Георгия Анохина - легендарного джазмена, композитора, основателя студии и фестиваля «Бэби Джаз», лидера команды L-band, художественного руководителя джазового оркестра ЮУрГУ.

Затем торжественная программа перейдет на музейные площадки, где будут открыты две фотовыставки: в 15:30 - юбилейные «Мгновения истории», где будут представлены лучшие фото разных жанров за сорокалетнюю историю фотоклуба «Каменный пояс» от более чем 30 авторов (улица Труда, 100, фойе восточной башни Государственного исторического музея, второй этаж); в 16 часов - «Фотограф года-2022», итоговая выставка одноименного конкурса среди участников фотоклуба «Каменный пояс», на церемонии открытия которой подведут итоги и наградят победителей (музейно-выставочный центр, вход со стороны набережной в восточную башню музея).