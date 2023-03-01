01.03.2023
В Челябинске при уборке снег повредили пандус, жители недовольны
01.03.2023
В Магнитогорске информацию о пострадавшем от схода снега малыше проверяет прокуратура
01.03.2023
Проверка систем оповещения в Челябинской области прошла по-тихому
01.03.2023
В Челябинске определили места, куда нельзя возвращать животных с бирками
01.03.2023
Народная фотостудия Челябинска «Каменный пояс» отпразднует сорокалетие
01.03.2023
Любимец Челябинска Малыш окончательно пробудился в первый день весны
Народная фотостудия Челябинска «Каменный пояс» отпразднует сорокалетие
Торжественная встреча соберет вместе ярких представителей творческой общественности
01.03.2023
Челябинск уже увидел «Силу в правде», теперь увидит «Силу в любви»
28.02.2023
Исторический музей приглашает челябинцев на лекцию о последней картине Брейгеля-старшего
24.02.2023
Исторический музей приглашает к погружению в «Белую сказку» Елены Щетинкиной
23.02.2023
Жителей и гостей Челябинска в Историческом музее ждет «Уральское чудо. Каменный цветок»
На сигвее? По новым правилам!
01.03.2023
В Чурилово закрыли единственную детскую поликлинику
28.02.2023
Снежный заряд на трассе М-5 в Ашинском районе парализовал движение автомобилей
28.02.2023
В понедельник у православных начался Великий пост
27.02.2023
В воскресенье у православных - прощёный день
26.02.2023