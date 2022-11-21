«Челябинскую область в фотографиях» увидели болельщики «Спартака» и ЦСКА

Выставка «Челябинская область в фотографиях» покорила Москву: потрясающая природа Южного Урала не оставила равнодушными столичных жителей.

Интересно, что фотовыставка открылась перед матчем «Спартака» и ЦСКА регулярного чемпионата КХЛ. Игра состоялась 18 ноября на арене «Мегаспорт» и была посвящена Челябинской области - крупнейшему туристическому центру России.

Выставка включает в себя 51 работу, двадцать из которых созданы представителями «Каменного пояса».

Экспозицию организовала промышленная группа «Конар», а выставочные конструкции предоставил Государственный исторический музей Южного Урала.

«Челябинская область в фотографиях» привлекла внимание региональных и федеральных СМИ, положительно сказалась на имидже региона и увеличила интерес к Южному Уралу в рамках динамично развивающегося внутреннего туризма, отмечают в музее.