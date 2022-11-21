21.11.2022
В садики и школы Челябинска поставили фальсифицированную печень
21.11.2022
Андрей Меньшенин – главам: Нужно усилить профилактику киберпреступности
21.11.2022
«Челябинскую область в фотографиях» увидели болельщики «Спартака» и ЦСКА
21.11.2022
Сергей Миронов: В День Героев Отечества рекомендую пригласить во все школы страны участников СВО
21.11.2022
Магнитогорское «Притяжение» покорило «Золотого Трезини»
21.11.2022
Неутешительная статистика: в Челябинске участились аварии с участием детей
«Челябинскую область в фотографиях» увидели болельщики «Спартака» и ЦСКА
Потрясающая природа Южного Урала восхитила столичных жителей и журналистов
09.12.2021
В январские каникулы гостей Исторического музея Южного Урала ждут очень интересные события
08.12.2021
Исторический музей порадует южноуральцев выставкой о стране восходящего солнца
08.12.2021
Коллекцию Исторического музея Южного Урала пополнил редкий пионерский галстук
25.11.2021
В Историческом музее открылась выставка в честь столетия челябинского театра драмы
Текслер встретился с "Ангелом"
20.11.2022
В Карталинском районе спасатели эвакуировали травмированных лебедей
18.11.2022
Челябинский АНГЕЛ: Верьте нам, простым солдатам, – мы стоим и будем стоять
17.11.2022
Госдума и Совет Федерации одобрили закон о едином детском пособии
16.11.2022
Волонтеры «Единой России» помогают эвакуированным жителям Херсона
16.11.2022