Народный фронт: Необходимо поднимать вопрос о закрытии аттракционов «Космической гонки» в Челябинске

К ситуации с действительно опасными аттракционами в экстрим-парке «CrazyLand» в Центральном районе Челябинска подключился Народный фронт: представители общественного движения считают, что пришло время рассмотреть вопрос о закрытии опасных развлечений.

Напомним, в конце августа один из аттракционов, принадлежащих ООО «Космическая гонка» завис и подростки повисли вниз головой. В сообществе «Текслер, помоги» в ВКонтакте говорилось о десяти минутах такого малоприятного и вредного для здоровья «парения», ОНФ утверждает, что так дети провисели все двадцать минут.

В Народном фронте сообщили следующее: «На днях на одном из аттракционов экстрим-парка на улице Труда в Челябинске произошел сбой. Аттракцион «Миксер» самостоятельно начал движение, подняв заблокированных подростков вниз головой. Аппарат вручную остановили работники экстрим-парка, после чего крепления поднялись. Двадцать минут дети висели вниз головой, перевернувшись на живот, чтобы хоть как-то держаться, пока взрослые несут стремянки. Некоторым после потребовалась медицинская помощь».

Народный фронт проверил, кому принадлежит неисправное оборудование и в каком состоянии находятся остальные карусели парка. Аттракционы, как уже известно, зарегистрированы на ООО «Космическая гонка». В ОНФ пояснили, «что в доступе на сайте минсельхоза есть только реестр от 2021 года, но злополучного «Миксера» в нем почему-то нет. Зато есть другие – целых 17, это большая часть городских каруселей, и большинство из них эксплуатируется с 70-80-х годов прошлого века».

«Есть в том реестре и курьезная дата - 1905 год изготовления батута, ее, видимо, указали по ошибке. Но допустимы ли несоответствия в цифрах, если речь идет о документах на потенциально опасные объекты, предназначенные для эксплуатации детьми? Мы обратились в прокуратуру. Необходимо оценить действия сотрудников парка на предмет профессионализма и подготовки к чрезвычайным ситуациям, а также проверить фирму «Космическая гонка» в части эксплуатации устаревших объектов и выяснить, насколько достоверны документы на аттракционы. Можно ли их эксплуатировать без риска для жизни – ключевой вопрос. Если ответ будет отрицательным – опасный экстрим-парк должен быть закрыт», - заявили в ОНФ Челябинской области.

Отметим, в настоящее время доследственную проверку по факту случившегося в экстрим-парке проводят следственные органы СК России. Ранее «Космическую гонку» уже наказал Роспотребнадзор - на основании возбужденного прокуратурой Центрального района административного дела, возбужденного по результатам проведенной в июле этого года проверки. За ряд нарушений в деятельности частной компании ее директор был оштрафован на три тысячи рублей.