Народный фронт приобрел для челябинских бойцов тепловизор и портативные зарядники

Для жителей Челябинска, находящихся на передовой, представители регионального отделения Народного фронта приобрели тепловизор и портативные зарядные устройства.

Оборудование и технику ОНФ закупили для челябинского батальона «Апостол», находящегося в зоне проведения специальной военной операции.

Руководитель Народного фронта в Челябинской области Денис Рыжий подчеркнул, что тепловизор необходим для обнаружения и распознавания целей, а портативные зарядники помогут сражающимся на передовой мужчинам оставаться на связи.

«От командира «Апостола» мы получаем актуальную информацию о том, что сегодня необходимо нашим бойцам из снабжения, оперативно собираем помощь и направляем на Донбасс», - рассказал Денис Рыжий.

В Народном фронте также сообщили, что новая партия гуманитарного груза будет рекордно большой.

Напомним, ранее местное отделение ОНФ обратилось к главе Челябинска Наталье Котовой с предложением уменьшить запланированные многомиллионные расходы на новогоднюю иллюминацию и потратить денежные средства на помощь мобилизованным жителям южноуральской столицы. В результате мэр выделила на поддержку челябинских мужчин 154 миллиона рублей.

В Народном фронте рассказали, что деньги пойдут на покупку жизненно необходимых квадрокоптеров, тепловизоров, приборов ночного видения и другой амуниции.

При этом общественники заявили, что Челябинск без Нового года не останется, праздничные мероприятия не отменят. Выделение 154-х миллионов рублей на помощь мобилизованным челябинцам есть минимизация дополнительных расходов в пользу реально нуждающихся в поддержке бойцов, рискующих жизнью в зоне СВО.