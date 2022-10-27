Нарушитель возместил ущерб Челябэнерго в полном объеме

Житель города Троицк Челябинской области привлечен к административной ответственности за хищение электроэнергии. Нарушитель возместил в полном объеме нанесенный филиалу «Россети Урал» - «Челябэнерго» ущерб.

Как сообщили в пресс-службе Челябэнерго, в одном из магазинов Троицка был выявлен прибор учета с вмонтированным посторонним устройством. Устройство управлялось по радиоканалу и позволяло недоучитывать потребленную электроэнергию. Нарушение раскрыли в ходе плановой технической проверки работники мобильной группы аудита потерь и инспекционных проверок и работники службы безопасности филиала «Россети Урал» - «Челябэнерго».

Ущерб, нанесенный энергокомпании, составил 42 тысячи 840 кВт*ч на сумму 221 тысяча 587,8 рубля (без учета НДС).

Мировой судья 1 судебного участка г. Троицк вынес постановление о привлечении лица, осуществлявшего безучетное потребление электроэнергии, к административной ответственности по ч. 1 ст. 7.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Постановление вступило в законную силу 14 сентября 2022 года. В ходе судебного разбирательства правонарушитель сознался и свою вину признал, ущерб возмещен энергокомпании в полном объеме.

Факты незаконного потребления электроэнергии специалисты «Россети Урал» выявляют в ходе контрольных мероприятий: проверяют показания приборов учета, целостность пломб, наличие договоров на технологическое присоединение, «скрытой» проводки или «набросов» на линии электропередачи, а также проводят информационно-разъяснительную работу об ответственности за несанкционированное пользование энергоресурсами.

С начала 2022 года энергетики филиала «Челябэнерго» составили 425 актов о неучтенном потреблении электроэнергии. На сегодняшний день ущерб по 215 актам на сумму 5 845 535 рублей уже погашен. По остальным случаям ведется претензионно-исковая работа.

Борьба с хищениями электроэнергии является одним из приоритетных направлений работы филиала «Россети Урал» - «Челябэнерго». Несанкционированное потребление электроэнергии не только наносит ущерб энергокомпании, но и приводит к снижению качества и надежности электроснабжения добросовестных потребителей: перепадам напряжения в сети, порче электроприборов, сбоям в электроснабжении и даже пожарам. В многоквартирном доме весь объем безучетного потребления ложится на плечи соседей.