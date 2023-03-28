Наталья Котова: Челябинск активно подключился к поддержке участников СВО

Челябинск активно подключился к поддержке участников специальной военной операции, о чем сегодня, 28 марта, в отчете о своей деятельности и работе администрации по итогам прошлого года заявила мэр Наталья Котова, выступив с докладом на очередном заседании городской думы.

«В рамках областной помощи при нашем участии для нужд армии было поставлено разведывательное и походное оснащение, запчасти к автомобильной технике, бытовое оборудование на сумму 145 миллионов рублей», – сказала Наталья Котова.

Также градоначальница отметила, что Челябинску, как и другим городам Российской Федерации, пришлось внести коррективы в свои планы.

«Санкционное давление, начало специальной военной операции и частичная мобилизация в стране повлияли на расстановку приоритетов. Первоочередной задачей стало сохранение достойных условий жизни горожан и, конечно, поддержка семей, в которых мужчины и женщины встали на защиту Родины», - заявила мэр.

Наталья Котова подчеркнула, что несмотря на непростой 2022 год и предшествующие ему два пандемийных года, экономика Челябинска проявила устойчивость и продолжала развиваться.

Так, предприятиям города удалось наладить выпуск самой разнообразной продукции – от моющих средств и косметики до инновационного оборудования в сферах машиностроения и робототехники. Предприятия меняли ассортимент, перестраивали производственные процессы и наладили собственное производство аналогов санкционных комплектующих.

Наталья Котова обратила внимание депутатов гордумы Челябинска, что после объявления частичной мобилизации многие представители бизнеса начали выпуск продукции для нужд армии, в том числе бронежилетов различных классов защиты, берцев по армейским стандартам, походных матрасов.

«Предприятия за счет собственных средств оказывают помощь мобилизованным гражданам, мирным жителям Донецкой и Луганской областей и вынужденным переселенцам. Собирают и отправляют продукты питания, комплекты первой необходимости, а также передают имущество в качестве благотворительного пожертвования. Ряд организаций помогает своим мобилизованным сотрудникам как разовыми выплатами, так и системной поддержкой их семей», - сказала Наталья Котова.