28.03.2023
В Челябинске уменьшилось число детсадовцев, однако ряду микрорайонов садиков по-прежнему не хватает
28.03.2023
Пшеницын: Сегодня от финансистов требуется большая оперативность и гибкость
28.03.2023
В профилактических мероприятиях, проведённых накануне каникул, поучаствовали почти шесть тысяч школьников
28.03.2023
Наталья Котова назвала среднюю зарплату по Челябинску, заявив о ее росте
28.03.2023
В Магнитогорске сотрудники ППС задержали на месте преступления наркоторговца с героином
28.03.2023
Пьяный житель Нязепетровска задушил пенсионера на глазах его жены и пожилых соседок
Наталья Котова назвала создание «зеленых легких» Челябинска приоритетной задачей
01.12.2022
Власти готовы заплатить 9,5 миллиона рублей за установление границ зеленого пояса вокруг Челябинска
26.08.2022
Утвержден «Зеленый пояс» вокруг Челябинска, на очереди другие города области
17.08.2022
В Заксобрании одобрили создание «зеленого пояса» вокруг Челябинска
01.07.2022
Проект «Зеленый пояс Челябинска» готов к публичным слушаниям
Ангеловский: Пора вводить должность Уполномоченного по защите прав педагога
28.03.2023
В Челябинске назвали лучших и худших перевозчиков
28.03.2023
Военнослужащие-контрактники Челябинской области получат дополнительные меры поддержки
27.03.2023
Челябинск погряз в мусоре, власти рапортуют: «Ситуация на контроле»
27.03.2023
Челябинск расцветет и зацветет к первому июня
27.03.2023