Наталья Котова назвала создание «зеленых легких» Челябинска приоритетной задачей

Глава Челябинска Наталья Котова назвала создание «зеленых легких» Челябинска одной из главных задач, стоящих перед властями.

В своем отчете о деятельности администрации за прошлый год, с которым она выступила сегодня, 28 марта, на заседании гордумы, мэр отметила важность увеличения в мегаполисе количества зеленых насаждений.

Наталья Котова сообщила депутатам, что в течение 2022 года в столице Южного Урала высадили свыше десяти тысяч деревьев, около 36 тысяч кустарников и уложили 190 тысяч квадратных метров газона.

«Общая площадь зеленых насаждений в городе превышает 12 тысяч гектаров, что составляет 104 квадратных метра на одного человека», - отметила градоначальница, напомнив, что в августе 2022 года в Законодательное собрание региона был внесен законопроект о создании лесопаркового «зеленого пояса» вокруг областного центра, одобренный депутатами.

Еще одним способом снижения экологической нагрузки на окружающую среду Наталья Котова назвала раздельный сбор отходов. Она отметила, что в городе запущен соответствующий проект – в Челябинске к настоящему времени установлено 275 специальных контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов.