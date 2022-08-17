В Заксобрании одобрили создание «зеленого пояса» вокруг Челябинска

Комитет Законодательного Собрания Челябинской области по аграрной политике одобрил создание лесопаркового «зеленого пояса» вокруг города Челябинска.

Напомним, что в рамках поручения губернатора Челябинской области Алексея Текслера в 2021 году стартовала реализация плана мероприятий по созданию лесопарковых «зеленых поясов».

Лесопарковый «зеленый пояс» – зона с ограниченным режимом природопользования, включающая территории, на которых расположены леса, водные объекты, природные ландшафты, территории зеленого фонда в границах городских населенных пунктов, выполняющие природоохранные, экологические и рекреационные функции.

В границах лесопарковых «зеленых поясов» устанавливается ограниченный режим природопользования, а именно запрещаются: сплошные рубки лесных и иных насаждений; размещенных отходов; разработка полезных ископаемых; создание объектов, не связанных с созданием объектов лесной инфраструктуры, для переработки древесины; создание объектов капитального строительства.

При этом в качестве исключения законодательно предусмотрена возможность развития данных территорий путем создания линейных объектов, объектов здравоохранения, образования, объектов для осуществления рекреационной деятельности, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности.

В случае включения в лесопарковый зеленый пояс территорий с более строгим режимом природопользования и иной хозяйственной деятельности их правовой режим сохраняется.

Ходатайство общественного объединения «ЭКО-Standart» о создании лесопаркового зеленого пояса вокруг города Челябинска поступило в Общественную палату Челябинской области 16 июня 2022 года. При подготовке ходатайства общественникам оказывалось содействие в предоставлении необходимой информации со стороны министерства экологии, главного управления лесами, администраций Челябинска и муниципальных образований, расположенных вокруг Челябинска.

Проект получил одобрение общественных слушаниях, которые были организованы Общественной палатой региона 15 июля 2022 года.

В Законодательное Собрание Челябинской области ходатайство о создании лесопаркового зеленого пояса вокруг города Челябинска с итоговым протоколом поступили 26 июля 2022 года.

В начале августа губернатор Алексей Текслер провел совещание, на котором еще раз подчеркнул важность создания зеленого пояса.

Проектируемая площадь «зеленого пояса» в Челябинске составит 31 тысяча 750 гектар. В его состав вошли лесные участки города Челябинска, Копейска, Красноармейского и Сосновского районов, земли лесного фонда Красноармейского, Долгодеревенского, Кременкульского, Смолинского, Еткульского лесничеств и особо охраняемые природные территории – Челябинский, Каштакский и Ужовский боры. Площадь зеленого пояса не может быть уменьшена, только увеличена.

«Инициатива о создании лесопаркового зеленого пояса вокруг Челябинска важна и актуальна для столицы региона. Леса вокруг Челябинска – это наше будущее, это здоровье многих и многих поколений жителей города», – отметил председатель Законодательного Собрания Александр Лазарев. Спикер намерен попросить своих депутатов внимательно подойти к рассмотрению проекта, хотя не сомневается, что его коллеги поддержат данную инициативу практически единогласно.

После того, как Законодательное Собрание одобрит решение о создании лесопаркового зеленого пояса, его статус как зоны с особыми условиями использования будет в течение 180 дней подтвержден посредством внесения сведений о его границах в Единый государственный реестр недвижимости.