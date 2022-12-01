Власти готовы заплатить 9,5 миллиона рублей за установление границ зеленого пояса вокруг Челябинска

Власти Челябинской области готовы потратить 9,5 миллиона рублей на установление границ лесопаркового зеленого пояса вокруг Челябинска. Объявлен аукцион по выбору подрядчика на проведение соответствующих работ.

Заказчик закупки – Главное управление лесами Челябинской области. Начальная цена контракта составляет девять миллионов 466 тысяч 666,67 рубля.

Заявки принимаются до восьми утра седьмого декабря. Итоги аукциона будут подведены девятого декабря.

Площадь территории, в отношении которой планируется установить границы ЛЗП, составляет 31,749 тысячи гектара. В ее состав лесные участки городов Челябинска, Копейска, Красноармейского и Сосновского муниципальных районов, земли лесного фонда Красноармейского и Шершневского лесничеств, а также земли особо охраняемых природных территорий Челябинской области памятников природы - Челябинский, Каштакский и Ужовский боры.

Исполнителю предстоит проанализировать собрать всю информацию по обследуемой территории, систематизировать и проанализировать архивные материалы (природно-ресурсный потенциал, сведения о загрязнении территории, нарушении почвенного покрова), а также сведения об участках, предоставляемых для размещения объектов капстроительства, о землепользователях, об объектах недвижимости, расположенных в границах обследуемой территории и на приграничных территориях, об участках, зарезервированных или изъятых для государственных или муниципальных нужд, о наличии (отсутствии) месторождений полезных ископаемых и наличие и расположение объектов историко-культурного, культового значения.

Затем, обработав всю полученную информацию, необходимо определить границы и площади лесопаркового зеленого пояса вокруг города Челябинска, а также подготовить обоснования для его создания.

Работы будут проводиться в два этапа: первый блок – с момента заключения контракта по 31 декабря 2022 года;, второй - первого января 2023 года по 25 февраля 2023 года.

Работы будут профинансированы из бюджета Челябинской области. Подрядчик получит 500 тысяч рублей в 2022 году, а оставшуюся сумму – в 2023 году.

Напомним, в августе 2022 года депутаты Законодательного собрания области приняли законопроект о создании лесопаркового зеленого пояса вокруг Челябинска.

Ведутся работы по созданию лесопаркового «зеленого пояса» вокруг Магнитогорского городского округа. Проект уже получил одобрение на общественных слушаниях.