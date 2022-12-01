01.12.2022
Запрет на полеты в 11 аэропортов продлен до девятого декабря
01.12.2022
Анонсы событий и мероприятий на второе декабря (18+)
01.12.2022
Участник СВО Бенес Айо получил российский паспорт и уже мечтает о паспорте СССР
01.12.2022
Умное зеркало и компьютерное зрение: проекты челябинских ИТ-компаний получат гранты
01.12.2022
В Челябинске впервые прошел турнир по страйкболу среди горожан с инвалидностью
01.12.2022
Правовой центр для призывников открыла военная прокуратура Челябинской области
Власти готовы заплатить 9,5 миллиона рублей за установление границ зеленого пояса вокруг Челябинска
26.08.2022
Утвержден «Зеленый пояс» вокруг Челябинска, на очереди другие города области
17.08.2022
В Заксобрании одобрили создание «зеленого пояса» вокруг Челябинска
01.07.2022
Проект «Зеленый пояс Челябинска» готов к публичным слушаниям
В Челябинске задержан главный инженер ковидного госпиталя по подозрению во взятке
30.11.2022
В Челябинске стартовал проект молодых музыкантов из Гнесинки и Московской консерватории
29.11.2022
Константин Акулич: Появились основания для пересмотра дела Наиля Курманова
28.11.2022
В Челябинске в этом сезоне будет работать 91 ледовый корт
28.11.2022
Осуждённый челябинский экоактивист продолжил судебный спор с мэрией из СИЗО
26.11.2022