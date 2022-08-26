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25.08.2022

Анонсы событий и мероприятий на 26 августа
Зеленый пояс Челябинска
Александр Лазарев
Законодательное Собрание Челябинской области
Среда обитания
26.08.2022 10:25

Утвержден «Зеленый пояс» вокруг Челябинска, на очереди другие города области

Вокруг города Челябинска будет создан лесопарковый «зеленый пояс» площадью 31,75 тысячи гектаров. В дальнейшем «зеленые пояса» должны появиться вокруг других городов региона.

Законопроект «О создании лесопаркового зеленого пояса вокруг города Челябинска

и о его площади» был внесен губернатором и одобрен депутатами Законодательного собрания региона 25 августа 2022 года.

В состав «зеленого пояса» областного центра вошли лесные участки расположенные, на территории Челябинска, Копейска, Красноармейского и Сосновского районов, а также земли лесного фонда Красноармейского, Долгодеревенского, Кременкульского, Смолинского, Еткульского лесничеств и особо охраняемые природные территории – Челябинский, Каштакский и Ужовский боры. Площадь зеленого пояса не может быть уменьшена, только увеличена.

Изначально площадь «зеленого пояса» планировалась в размере 26 тысяч гектаров, но в ходе рассмотрения вопроса было принято решение об его увеличении.

Депутат Ольга Мухометьярова рассказала коллегам, что на публичных слушаниях по этому вопросу отмечали, что большая часть залесенных земельных участков вокруг Челябинска не вошла в состав «зеленого пояса». По ее мнению, необходимо дать оценку этим участкам. В частности, речь идет о территории бывшего Кременкульского лесничества (Сосновский район).

«Леса вокруг Челябинска – это наше будущее, это здоровье многих поколений жителей города и близлежащих районов. И сегодняшнему решению предшествовала большая работа по уточнению площади зеленого пояса. Очень важно, что в дальнейшем есть возможность эту площадь увеличить, - отметил председатель Законодательного собрания Александр Лазарев. - Есть возможность в дальнейшем увеличить площадь “зеленого пояса вокруг Челябинска” и препятствий для этого никаких нет. Надо этот вопрос проработать».

Важная задача на ближайшее время - тщательно подготовить землеустроительные документы на уже одобренные участки.

Статус зеленого пояса как зоны с особыми условиями использования будет в течение 180 дней подтвержден посредством внесения сведений о его границах в Единый государственный реестр недвижимости.

Спикер также отметил, что создание «зеленого пояса» вокруг Челябинска – это только начало работы в данном направлении. Будут создаваться «зеленые пояса» и вокруг других городов Челябинской области. «Вопрос создания зеленого пояса касается не только Челябинска, но и Златоуста, Миасса и других городов нашей области. Так что работа в этом направлении будет только продолжаться», - подчеркнул Александр Лазарев.

Напомним, в 2016 году президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о «зеленом щите», разработанный экспертами Народного фронта.

«Челябинск, хотя и имеющий в своем арсенале утвержденную еще с 1945 года зеленую зону, шел по пути к «зеленому щиту» долгие пять лет. Те, кто утверждали зеленые зоны вокруг городов тогда, предвосхитили вероятность проблем с массовой застройкой и развитием производств – город должен быть спланирован так, чтобы свежий воздух к нему мог поступать по радиальным путям и зеленым массивам», - отметил руководитель Народного фронта в Челябинской области Денис Рыжий. Он с сожалением констатировал, что до настоящего времени и город лишь стремительно терял  свою защитную зеленую зону. Теперь ситуация должна измениться.

В границах лесопарковых зеленых поясов запрещаются: сплошные рубки лесных и иных насаждений; размещенние отходов; разработка полезных ископаемых; создание объектов, не связанных с созданием объектов лесной инфраструктуры, для переработки древесины; создание объектов капитального строительства.

При этом для развития в исключительном порядке будут разрешать на этих территориях создание линейных объектов, объектов здравоохранения, образования, объектов для осуществления рекреационной деятельности, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности.

При включении в лесопарковый зеленый пояс территории с более строгим режимом природопользования и иной хозяйственной деятельности ее правовой режим сохраняется.

ДЛЯ СПРАВКИ

Лесопарковый «зеленый пояс» – зона с ограниченным режимом природопользования, включающая территории, на которых расположены леса, водные объекты, природные ландшафты, территории зеленого фонда в границах городских населенных пунктов, выполняющие природоохранные, экологические и рекреационные функции.

В 2017 году с инициативой создания «зеленого пояса вокруг Челябинска» выступил региональный исполком Общероссийского народного фронта. В июне 2022 года в Общественную палату Челябинской области поступило Ходатайство общественного объединения «ЭКО-Standart» о создании лесопаркового «зеленого пояса» вокруг города Челябинска. Общественникам оказывали содействие в предоставлении необходимой информации министерство экологии, главное управление лесами, администрации Челябинска и муниципальных образований, расположенных вокруг областного центра.

На  общественных слушаниях 15 июля принято решение об одобрении этого предложения. В Законодательное Собрание ходатайство с итоговым протоколом поступили 26 июля 2022 года.

Автор: Любовь Юрина
Зеленый пояс Челябинска
Александр Лазарев
Законодательное Собрание Челябинской области
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Женская сборная Челябинской области по водному поло попала в плей-офф Спартакиады

24.08.2022 11:23

Справедливоросс из Челябинска помогает добровольцам Ясиноватой на регулярной основе

24.08.2022 11:13

Задержан бывший мэр Екатеринбурга

24.08.2022 11:00

В Челябинске состоится первый в регионе велопарад

24.08.2022 10:46

Южноуральцы, участвующие в СВО, получат дополнительные меры соцподдержки

24.08.2022 10:45

В Челябинской области пятьдесят пар поженились в особенную дату августа

24.08.2022 10:38

В Магнитогорске от бешенства погиб домашний кот, вводится карантин

24.08.2022 10:07

Челябинцы теперь могут быстро получить справку на владение оружием

24.08.2022 09:55

В Челябинской области растут объемы ввода жилья

23.08.2022 18:20

Анонсы событий и мероприятий на 24 августа

23.08.2022 17:07

Нязепетровские коровы тянутся к детям и приходят прогуляться в парк

23.08.2022 16:46

В среду в Челябинской области жарко, местами дожди

23.08.2022 16:45

Морякам Севастополя передали икону южноуральского иконописца и рисунки дошколят

23.08.2022 16:43

В Снежинске неизвестный залил моющее средство в фонтан

23.08.2022 16:23

Челябинец сигнализировал властям об открытом люке рядом с детской площадкой

23.08.2022 15:57

В Челябинской области обновляют автопарки в городах

23.08.2022 15:41

Наталья Котова сообщила о начале долгожданного строительства улицы Агалакова

23.08.2022 15:37

«Уральский диксиленд» стал хедлайнером большого джазового праздника в Самаре

23.08.2022 15:27

В этом году «Челябинск хлебосольный» примет гостей в парке Гагарина третьего сентября

23.08.2022 15:08

Экс-сотрудников военкомата будут судить за взятки от призывников

23.08.2022 15:00

Спасенный в Челябинске Гектор добрался до дома в Хабаровске и уже познакомился с тайгой

23.08.2022 14:52

С первого сентября прогулки по «Таганаю» и «Зигальге» вырастут в цене

23.08.2022 14:07

В Челябинске на время Спартакиады перекроют движение на Коммуны

23.08.2022 13:54

Заповедник «Аркаим» подготовил экскурсионную программу для слабовидящих гостей

23.08.2022 13:38

80-летняя жительница Чебаркуля отдала похоронные деньги, считая, что спасает дочь

23.08.2022 13:19

Челябинские школьники разработали беспилотный трактор для сельского хозяйства