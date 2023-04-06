Наталья Котова оценила строящийся у «Юности» амфитеатр и побывала на новой пешеходной зоне проспекта Победы

Глава Челябинска Наталья Котова сегодня, шестого апреля, побывала на двух общественных пространствах Центрального и Курчатовского районов – компанию мэру в прогулках по объектам благоустройства составили главы Виктор Ереклинцев и Сергей Антипов.

В своем телеграм-канале Наталья Котова рассказала, что строящийся в настоящее время дизайнерский амфитеатр (его историю агентство «Урал-пресс-информ» рассказывало ранее) у дворца спота «Юность» станет местом для общения молодежи.

«На деревянных ступенях можно будет отдыхать, слушать музыку, снимать видео», - отметила градоначальница.

Также Наталья Котова посмотрела, как идут работы на проспекте Победы. Мэр напомнила, что на этой улицы появится еще один протяженный благоустроенный участок - от Солнечной до Молдавской.

«Сейчас строятся велодорожки, зоны для отдыха, для детских игр. Высадим дополнительные деревья, проведем освещение, установим видеонаблюдение», - сообщила мэр.

По словам Натальи Котовой, для полноценного благоустройства здесь и на других объектах будут демонтированы незаконные киоски, павильоны и автостоянки.

«Новые красивые территории появятся в этом году во всех районах города. Обязательно везде побываю и расскажу», - пообещала глава Челябинска.

При этом Наталья Котова отметила, что работы по созданию новых мест для прогулок и отдыха уже начались во многих районах южноуральской столицы.