06.04.2023
В Челябинске тягач, перевозящий кран, врезался в пролет путепровода
06.04.2023
Наталья Котова оценила строящийся у «Юности» амфитеатр и побывала на новой пешеходной зоне проспекта Победы
06.04.2023
Челябинская область планирует расширить сотрудничество с провинцией Шаньдун в КНР
06.04.2023
Молодые елочки на площади Революции получили первую порцию весенней заботы
06.04.2023
Год без Жириновского
06.04.2023
Новый порядок доставки пенсий не отразится на южноуральских пенсионерах
Наталья Котова оценила строящийся у «Юности» амфитеатр и побывала на новой пешеходной зоне проспекта Победы
05.04.2023
В Челябинске благоустраивают новый участок пешеходной части Свободы
04.04.2023
В сквере у «Станкомаша» в Челябинске появится пространство для шашистов и шахматистов
30.03.2023
Челябинцам рассказали, что ждет знаменитую «Плодушку» в этом году
03.03.2023
В Трехгорном мечтают создать Парк поколений – проект должен победить во всероссийском конкурсе
Самый большой в мире цельностеклянный аквариум построят в Магнитогорске
05.04.2023
В Минэкологии предупредили о возможном появлении дымки и запаха гари в Челябинске
05.04.2023
Джованни Алеманно: «Без прекращения разрастания НАТО мира в Европе не достичь»
04.04.2023
В 2024 году в Челябинске планируют открыть обновленный театр драмы и цирк
04.04.2023
В Челябинске дорожники начали «латать дыры» в полотне горячим асфальтом
03.04.2023