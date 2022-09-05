05.09.2022
Челябинцам представили проект благоустройства пешеходной зоны проспекта Победы
05.09.2022
Жительница Троицка стала очередной жертвой телефонных аферистов, «подарив» им 600 тысяч рублей
05.09.2022
СК проводит проверку по факту гибели двух человек на пожаре в Магнитогорске
04.09.2022
За сутки заболело ковидом 708 южноуральцев, выздоровело 413, умер один
04.09.2022
Анонсы событий и мероприятий на пятое сентября (18+)
02.09.2022
Об особенностях челябинского импортозамещения узнают зрители телекомпании «Деловой Урал»
Челябинцам представили проект благоустройства пешеходной зоны проспекта Победы
31.08.2022
Жители Курчатовского района Челябинска радуются обновленным дворам
31.08.2022
В сквере «Молодежный» Челябинска обустроят спортплощадку и игровую зону с мягким песком
29.08.2022
По инициативе жителей: в селе Селезян появилась уютная зона отдыха
26.08.2022
Наталья Котова оценила результат благоустройства прогулочной зоны на улице Свободы
В Челябинской области установлен температурный рекорд в День знаний
03.09.2022
Сотни погибших деревьев: челябинские экоактивисты оценили приживаемость посадок на гостевых маршрутах
02.09.2022
В День знаний открыли новые школы в Кунашаке, Верхнеуральске и в Миассе
02.09.2022
«Пункт назначения»: экстрим-парк в Челябинске по-нехорошему экстремален
01.09.2022
Стартует новый учебный год у 420 тысяч школьников и 162 тысяч студентов Челябинской области
31.08.2022