Челябинцам представили проект благоустройства пешеходной зоны проспекта Победы

Центр развития городской среды Челябинска представил проект благоустройства пешеходной зоны проспекта Победы от Солнечной до Молдавской в Курчатовском районе, которая будет создана в 2023-м году.

Напомним, в качестве объекта благоустройства следующего года данную территорию выбрали сами курчатовцы. Пешеходная зона появится в районе по программе «Формирование современной городской среды» и станет продолжением участка проспекта Победы от Молодогвардейцев до Ворошилова, который был благоустроен в 2021 году.

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Проектом предусмотрена замена покрытий пешеходных дорожек, разметка парковки, обособление велодорожки, организация зон отдыха, размещение освещения. Также архитекторы спроектировали новые дорожки там, где они необходимы.

На территории дополнительно высадят деревья и кустарники. Незаконную стоянку у улицы Молодогвардейцев и киоски демонтируют.

На презентации предварительной концепции архитекторы предложили жителям перенести светофоры, чтобы организовать пешеходные переходы на линии с имеющимися тротуарами.

«Мы детально проработали этот вопрос, и оказалось, что разработка и согласование такого проекта займет больше времени, чем это возможно в рамках программы ФСГС. Поэтому тротуары предусмотрены с учетом переноса светофоров в будущем», - пояснили в Центре развития городской среды Челябинска.

Отметим, разработкой концепции благоустройства занималось бюро «ПЖЛСТ» при сопровождении Центра развития городской среды, Агентства инновационного и инвестиционного развития Челябинска и управления архитектуры и градостроительства.