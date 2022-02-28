28.02.2022
«Омнибус» ставит в Златоусте «Ловушку для одинокого мужчины»
28.02.2022
«Танцевальный десант» для «Лазаревских чтений» ЧГИК
28.02.2022
Жители Бакала могут остаться без отопления
28.02.2022
Сатка получила жизненно важное медицинское оборудование
28.02.2022
Кипр закрыл воздушное пространство для российских самолётов
28.02.2022
Спецоперация на Украине. Главное за сутки
Наталья Котова озабочена задержками строительства двух детских садов
24.01.2022
В Челябинске открывают четыре детских сада, семь – в стадии строительства
03.12.2021
В детский сад без очереди: челябинская мэрия поставила недетские цели
15.11.2021
В «Парковом» начинается строительство детского сада
25.10.2021
В Челябинске подрядчик начинает подготовку к строительству нового детского сада в «Парковом»
Виталий Паутов: В СК меня вызвали как свидетеля
25.02.2022
В Магнитогорске депутаты увеличили детям денежную норму на молоко
24.02.2022
Президент России объявил о начале военной операции в Донбассе
24.02.2022
В Челябинской области почтили память погибших воинов
23.02.2022
Алексей Текслер дал поручения по приему беженцев из ДНР и ЛНР в Челябинской области
22.02.2022