Наталья Котова озабочена задержками строительства двух детских садов

Глава Челябинска Наталья Котова поручила своему заместителю по вопросам строительства Владимиру Шамне лично контролировать ситуацию со строительством двух детских садов, сроки сдачи которых в эксплуатацию вызывают опасения.

Это детский сад на 120 мест по улице Горького, 25-А и садик на 296 мест в микрорайоне «Лэйк Сити» в Чурилово.

Отметим, готовность первого объекта составляет, согласно озвученным Владимиром Шамне данным, 78 процентов, второго – 22 процента.

Наталья Котова, заслушав доклад своего зама на аппаратном совещании в мэрии в понедельник, 28-го февраля, сообщила следующее: «Застройщик пообещал, что к пятому марта на отделке здания будут работать 50 человек – после того, как контур кровли закроют до конца».

Мэр попросила Шамне лично проверять ход работ на данном объекте – бывать там несколько раз в неделю.

«Я приеду туда после пятого марта, посмотрю, какое количество людей будет там работать на самом деле и чем они там будет заниматься. Это подрядчик, которые нарушал графики, ему продляли сроки», - отметила Наталья Котова.

Также градоначальница попросила Владимира Шамне обратить пристальное внимание на садик в микрорайоне «Лэйк Сити».

«После устройства здесь цоколя необходимо уже начать монтаж», - подчеркнула мэр Челябинска.

По словам Владимира Шамне, в настоящее время на контроле городских властей находится строительство семи детских садов. Помимо двух вышеназванных объектов, это садик на 150 мест по улице Бейвеля в 54-м микрорайоне (общая строительная готовность составляет 90 процентов), садик на 150 мест по улице Шмакова в 55-м микрорайоне (девять процентов), садик на 290 мест в ЖК «Манхэттен» (70 процентов), садик на 300 мест в пятом микрорайоне «Академ Риверсайда» (28 процентов) и детский сад на 80 мест в микрорайоне №50 (12 процентов).