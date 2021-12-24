Наталья Котова поручила разобраться с «китами» на новой набережной Челябинска

Глава Челябинска Наталья Котова поручила в ближайшее время провести независимую экспертизу новых арт-объектов – «китов», установленных на новой набережной реки Миасс.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, будет оцениваться соответствие материалов техническому заданию, а также проведена стоимостная экспертиза.

«По результатам будет приниматься решение о приемке и оплате данных конструкций», - заявили в мэрии.

Отметим, установка «китов» на берегу Миасса уже успела наделать в Челябинске шума. Известный своим критическим отношениям к большинству городских инициатив урбанист Лев Владов назвал новые арт-объекты «очередной декорацией, не несущей смысла и эстетической ценности».

«Три конструкции из арматуры в виде баклажана ставят на многострадальной набережной. За них мэрия заплатила 9,7 миллиона рублей. Когда я вижу такие закупки, понимаю, что Челябинск - очень богатый город. Многие европейские города не могут позволить себе покупать настолько дорогой одноразовый декор», - язвительно заметил Владов.

Челябинцы активно комментируют пост урбаниста, выражая практически полную солидарность с ним в данном вопросе. Многие горожане в выражениях не стесняются.