Наталья Котова посмотрела, как преображается Центральный район

Основные работы по созданию в Челябинске первого инклюзивного сквера, на пересечении Труда и Володарского, планируется завершить до конца октября.

Сегодня, 13 октября, на благоустраиваемой территории побывала мэр города Наталья Котова, экскурсию для которой провел глава Центрального района Виктор Ереклинцев.

В пресс-службе администрации Челябинска рассказали, что в новом сквере смогут с комфортом проводить время дети с ограниченными возможностями здоровья.

Полностью безбарьерная среда, специализированные зоны активности, места отдыха и событийные пространства станут доступными в 2023 году.

По словам Виктора Ереклинцева, в текущем году планируется закончить основные работы. Специализированные малые архитектурные формы - сенсорный лабиринт, ароматический сад, специальная песочница – уже заказаны.

«Срок изготовления таких конструкций составляет около 90 дней, поэтому установим мы их, скорее всего, уже весной», - отметил Виктор Ереклинцев.

Все проектные решения – результат совместной работы с общественниками и родителями особенных детей. Проект поддержали губернатор Челябинской области Алексей Текслер и Наталья Котова: на его реализацию направили свыше 33 миллионов рублей.

В сквере уже завершены основные планировочные решения, уложено несколько видов покрытий по зонам, установлен туалет, доступный для маломобильных горожан, монтируются автополив и система видеонаблюдения.

Кроме того, в Центральном районе, как и на территории всего Челябинска, в текущем сезоне были проведены масштабные работы по высадке новых деревьев и кустарников, организации газонов и цветников. Так, полностью завершено озеленение площади Павших Революционеров. Здесь высадили 30 крупномерных елей и лиственниц, более 2,8 тысячи кустов кизильника и уложили три тысячи квадратных метров посевного газона.

«На сегодняшний день более 92-95 процентов работ по благоустройству в городе выполнено. Уверена, что в октябре мы их завершим полностью, и у жителей появятся новые любимые места и точки притяжения. Сейчас мы ведем такую политику в городе, что на территориях, где можно обустроить общественное пространство, появляются именно скверы и зоны отдыха. И за три года их число настолько выросло, что мы пересмотрели расходы по их содержанию на следующий год в сторону увеличения», - сказала Наталья Котова.