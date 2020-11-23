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Наталья Котова потребовала определиться с местами продаж елок

Челябинцы в преддверии Нового года смогут купить елки в определенных местах. С просьбой определить адреса, где предприниматели будут продавать хвойные, глава города Наталья Котова обратилась к своему заместителю по правовым и имущественным вопросам Надежде Рыльской сегодня, 23 ноября, на аппаратном совещании.

«Просьба с главами районов определить места для реализации елок. Остается уже месяц, - напомнила Котова. - Нужно, чтобы предприниматели знали места, где можно будет реализовывать елки для жителей города».

Кроме того, на аппаратном совещании главы районов отчитались о подготовке к установке ледовых городков, а также о монтаже праздничной иллюминации.